Ford stawia na akumulatory z Turcji do swoich samochodów elektrycznych

Firmy LG Energy Solution, Ford i Koç Holding podpisały niewiążący protokół ustaleń (MOU) w sprawie budowy nowej fabryki ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych w Europie. Roczna zdolność produkcyjna w nowym zakładzie osiągnie co najmniej 25 GWh.

Nowa spółka joint venture będzie zlokalizowane w strefie przemysłowej w Başkent, w pobliżu Ankary. Budowa zakładu ma ruszyć jeszcze w tym roku. Produkcja ma się rozpocząć w 2026 roku. Strony porozumienia zobowiązały się do co najmniej 25 GWh rocznej zdolności produkcyjnej, która może potencjalnie wzrosnąć nawet do 45 GWh.

­- Ford sukcesywnie realizuje plany związane z rozwojem EV, zgodnie z wizją bycia liderem w rewolucji pojazdów elektrycznych. Realizujemy zobowiązanie do produkcji akumulatorów w tym samym regionie, w którym wytwarzamy samochody. Utworzenie nowej spółki joint venture z LG Energy Solution i Koç Holding stworzy solidne fundamenty do budowy prężnej przyszłości pojazdów elektrycznych Forda w Europie - mówi Lisa Drake, wiceprezes Ford EV Industrialization.

Decyzja o wielkiej inwestycji po dekadach wspólnych przedsięwzięć

Ford od lat ściśle kooperuje zarówno z LG Energy Solution, jak i Koç Holding. Ford i LG Energy Solution współpracują od ponad dekady. LG Energy Solution dostarcza m.in. akumulatory wytwarzane w Polsce (w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem) do Forda Mustanga Mach-E i E-Transit. Natomiast niemal stuletnia współpraca Ford Motor Company i Koç Holding obejmuje udane wspólne przedsięwzięcie Ford Otosan, mające obecnie ponad 60 lat.

- Łącząc siły z Fordem i Koç w Turcji, będziemy rozwijać naszą wiodącą technologię akumulatorów, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne w Europie, a tym samym być liderem globalnych inicjatyw na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości - twierdzi Youngsoo Kwon, prezes LG Energy Solution.

- Głęboko odczuwamy ból związany z okropną katastrofą trzęsienia ziemi, która miała miejsce 6 lutego - napisał Koç Holding w oświadczeniu. - Jako Grupa Koç zmobilizowaliśmy wszystkie nasze zasoby dla naszego kraju. Wierzymy, że inwestycje takie jak joint venture z LG Energy Solution i Ford odegrają kluczową rolę w przetrwaniu tego wyjątkowo trudnego okresu. W związku z tym podkreślamy naszą determinację w budowie tego obiektu inwestycyjnego z dwoma globalnymi firmami, który przyniesie naszemu krajowi znaczącą globalną przewagę konkurencyjną w branży motoryzacyjnej. Składamy kondolencje naszemu narodowi i szczerze wierzymy, że przezwyciężymy te trudne czasy dzięki jedności i solidarności.

Czym zajmują się firmy, które tworzą spółkę joint venture?

Do 2035 roku Ford w Europie będzie oferował całkowicie elektryczną flotę samochodów dostawczych i osobowych, zeroemisyjne pojazdy nowej generacji, zoptymalizowane pod względem coraz lepiej skomunikowanego świata, oferujące klientom wyjątkowe, zawsze dostępne usługi i unikalne doświadczenia.

LG Energy Solution posiada największą globalną sieć produkcji baterii składającą się z zakładów produkcyjnych ulokowanych w sześciu krajach (Polska, Korea Południowa, USA, Chiny, Indonezja i Kanada), o łącznej rocznej zdolności produkcyjnej 200 GWh. Zakład w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem obecnie posiada moc produkcyjną na poziomie 86 GWh, która w najbliższej perspektywie wzrośnie do 115 GWh.

Koç Holding jest wiodącym holdingiem inwestycyjnym w Turcji, a Grupa Koç jest największą grupą przemysłową i usługową w Turcji pod względem przychodów, eksportu, liczby pracowników, płaconych podatków i całkowitej kapitalizacji rynkowej na Borsa Istanbul. Przychody grupy Koç odpowiadają 8 proc. tureckiego PKB. Eksportem firmy stanowi 7 proc. całkowitego eksportu Turcji.