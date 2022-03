Ford wprowadza do Polski elektrycznego Transita

Elektryczna wersja Transita będzie dostępna w wielu wariantach wielkości i ładowności nadwozia, a także silnika. Zestaw baterii będzie ten sam dla wszystkich odmian pojazdu.

22 warianty

"Mój elektryk" może obniżyć cenę

Samochód może być ładowany prądem zmiennym (do 11,3 kW) oraz prądem stałym. Czas ładowania samochodu od 0 do 100 proc. prądem zmiennym o mocy 11,3 kW wynosi 8,2 h, podczas gdy naładowanie go prądem stałym o mocy 115 kW od 15 do 80 proc. trwa 34 minuty.Polska oferta E-Transita obejmuje 22 warianty samochodu. Samochód jest dostępny w trzech rodzajach nadwozia – van, van brygadowy oraz podwozie z pojedynczą kabiną. Każda wersja jest dostępna w dwóch wersjach silnikowych o mocy 184 KM albo 269 KM. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy wynosi 430 Nm, a napęd przekazywany jest na tylne koła.Jako van samochód dostępny jest w dwóch seriach – 350 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3 500 kg) i 425 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu 4 250 kg). Do wyboru są również dwie wysokości dachu: H2 (średni) oraz H3 (wysoki), a także trzy możliwości rozstawu osi: L2 (średni), L3 (długi) oraz L4 (długi – wydłużone nadwozie). Ładowność samochodu wynosi od 720 kg w wersji 350 L3H2 aż do 1 630 kg w wersji 425 L3H2.Czytaj także: Jak zainstalować ładowarkę samochodową w garażu. Oto instrukcja E-Transit w wersji van brygadowy jest dostępny w wersji o dopuszczalnej masie całkowitej 4 250 kg i rozstawie osi L3. Do wyboru pozostaje wysokość dachu – H2 i H3. E-Transit podwozie z pojedynczą kabiną jest dostępny zarówno w serii 350, jak i 425. Do wyboru jest także rozstaw osi – L3 i L4.Ceny zaczynają się od 226 770zł (cena detaliczna bez VAT) za wersję E-Transita podwozie z kabiną serii 350 L3 i silnikiem elektrycznym o mocy 184 KM. Cennik vana rozpoczyna się od 233 775 zł, a brygadowego vana od 245 660 zł. Samochód w wersjach z serii 350 (kategoria pojazdu N1) kwalifikuje się do otrzymania dopłat z programu „Mój Elektryk”.Pierwsze dostawy produkcyjnego E-Transita do Polski odbędą się w czwartym kwartale 2022 roku.