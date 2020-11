Ford wycofuje 375 tys. SUV-ów

Producent samochodów Ford Motor ogłosił w środę wycofanie z rynków Ameryki Północnej 375 tys. SUV-ów marki Explorer wyprodukowanych w latach 2012-2017. Akcja serwisowa ma związek z wadliwą częścią wiązaną z 13 wypadkami.

Jak przekazał Ford, w niektórych samochodach marki Explorer może dochodzić do pęknięć elementu zewnętrznej części tylnego zawieszenia. Serwis Automotive News odnotowuje, że znacznie odbija się to na kontroli nad pojazdem i może być przyczyną wypadków. Producent poinformował, że dotarły do niego doniesienia wiążące wadę zawieszenia z 13 kolizjami, w wyniku których rany odniosło sześć osób.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie drugiego co do wielkości amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego, problem występuje głównie w regionach, w których samochody są szczególnie narażone na korozję. Nowa akcja serwisowa Forda obejmuje ok. 350 tys. SUV-ów Explorer zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i ok. 25,2 tys. w Kanadzie. Chodzi o pojazdy wyprodukowane w montowni w Chicago od 4 września 2012 r. do 25 stycznia 2017 r. (modele 2013-2017). Akcja realizowana jest pod nazwą kodową 20S62.

SUV Ford Explorer poza Ameryką Północną sprzedawany jest m.in. w Europie. Koncern z Dearborn w swoim środowym komunikacie odniósł się jednak wyłącznie do pojazdów zarejestrowanych w USA oraz w Kanadzie.