Ford wznowi produkcję w części amerykańskich fabryk

Ford od 6 kwietnia zacznie wznawianie produkcji samochodów w niektórych fabrykach w regionie Ameryki Północnej. W pierwszej kolejności koncern reaktywuje montaż swoich najpopularniejszych modeli, m.in. pick-upa F-150.

Drugi co do wielkości amerykański koncern motoryzacyjny zapowiedział, że w fabrykach wprowadzone zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników. Na początek firma planuje wznowieniem montażu podstawowego pick-upa F-150 wraz z jego cięższymi wersjami, a także vanów dostawczych oraz SUV-ów.

Od 14 kwietnia praca na jednej zmianie rozpocznie się w zakładzie w Hermosillo w Meksyku, gdzie powstają sedany Ford Fusion i Lincoln MKZ. Tego samego dnia ruszą linie produkcyjne pick-upa F-150 w fabryce w Dearborn w stanie Michigan. W tym samym czasie w placówce w Kentucky na powrót zacznie się montaż F-150 w wersji Super Duty oraz SUV-ów Ford Expedition i Lincoln Navigator.

Fabryka składająca Fordy Transity w Kansas City w stanie Missouri oraz wytwarzający vany Econoline i cięższe modele zakład w Ohio także mają wrócić do pracy z dniem 14 kwietnia.

Pandemia Covid-19, która doprowadziła już do śmierci ponad 21 tys. osób na całym świecie, zmusiła firmy motoryzacyjne do zamknięcia fabryk, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się powodującego tę chorobę wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników.

Przerwa w działaniu zakładów Forda jest związana z wprowadzonym przez gubernatorkę Michigan Gretchen Whitmer w poniedziałek zakazem działania firm, które nie są "niezbędne" w trakcie epidemii Covid-19. Wygasa on po 13 kwietnia - przypomniał Reuters.

Wcześniej amerykańscy producenci aut, w tym General Motors i Fiat Chrysler Automobiles (FCA), zaznaczali, że amerykańskie fabryki samochodów będą stały przynajmniej do 30 marca, po czym firmy dokonają powtórnej oceny zagrożeń.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że chce, by USA wróciły do normalnej pracy do Wielkanocy - 12 kwietnia. Zasugerował, że niektóre ze środków ostrożności epidemiologicznej nie będą już wtedy potrzebne. Amerykański Senat uchwalił zaś plan pomocy ekonomicznej dla bezrobotnych i firm na łączną sumę 2 bln USD.