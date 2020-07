Ford z lepszymi niż spodziewane wynikami

Amerykański koncern Ford Motor odnotował lepsze niż spodziewano wyniki w drugim kwartale 2020 r. pomimo efektów pandemii. Spółka nadal spodziewa się zakończyć bieżący rok rozliczeniowy stratą, jednak szacuje zarazem, że utrzyma bezpieczną rezerwę gotówkową.

Ford w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. odnotował zysk netto w wysokości 1,12 mld dolarów przy przychodach w wysokości 19,37 mld USD - o ok. 50 proc. niższych w ujęciu rdr., ale i tak powyżej oczekiwań analityków.

Ford odnotował pozytywne wyniki pomimo pandemii COVID-19, która doprowadziła do zawieszenia pracy fabryk firmy w USA w okresie od 19 marca do 18 maja, a także odbiła się na popycie na nowe samochody.

Spółka zawdzięcza to jednorazowemu wpływowi w wysokości 3,5 mld dolarów ze względu na odłączenie od głównej oddziału pojazdów autonomicznych Argo AI, co miało miejsce 1 czerwca.

Dyrektor ds. finansowych Forda Tim Stone przekazał, że koncern z Dearborn oraz niemiecka Grupa Volkswagen kontrolują łącznie 80 proc. akcji spółki Argo AI wycenianej na 7,5 mld USD - odnotowuje agencja Associated Press.

Z pominięciem wpływów jednorazowych producent z Dearborn zakończył miniony kwartał ze stratą operacyjną 1,9 mld dolarów (35 centów na akcję) - w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto na poziomie 148 mln USD. Był to nadal wynik lepszy niż spodziewany przez inwestorów, którzy wg danych FactSet obawiali się straty rzędu 1,17 dolarów na akcję - wskazuje agencja Reutera.

AP zauważa, że Ford zmagał się z trudnościami jeszcze przed wybuchem pandemii, z czym wiązało się podjęcie restrukturyzacji mającej przynieść 11 mld dolarów oszczędności. W całej pierwszej połowie roku spółka poświęciła 4,9 mld dolarów ze swojej rezerwy gotówkowej na utrzymanie działalności motoryzacyjnej. Mimo to drugi co do wielkości amerykański producent samochodów twierdzi, iż dysponuje blisko 40 mld dolarów w środkach pieniężnych. Według Stone'a firma powinna także utrzymać założone saldo gotówkowe ponad 20 mld USD przez resztę br. nawet w razie konieczności ponownego zamknięcia fabryk i dalszego globalnego załamania popytu w obliczu nowej fali pandemii.

O ile nie zajdą większe zmiany w nadchodzących miesiacach, producent samochodów z Dearborn spodziewa się zakończyć okres lipiec-wrzesień 2020 r. zyskami przed opodatkowaniem rzędu od 500 mln do 1,5 mld USD. Czwarty kwartał i cały rok mają się jednak zakończyć stratą przed opodatkowaniem ze względu na nakłady związane z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, m.in. nowej wersji pick-upa F-150.

Ze względu na dobre wyniki 27 lipca Ford spłacił 7,7 mld dolarów z łącznie 15,4 mld dolarów w ramach odnawialnego instrumentu kredytowego. Firma przedłużyła również trzyletnie odnawialne linie kredytowe w wysokości 4,8 mld dolarów.

Czwartkowa sesja giełdy nowojorskiej wiązała się dla Forda ze spadkiem notowań o 2,6 proc. na zamknięciu. W reakcji na wykazane w sprawozdaniu kwartalnym pozytywne wyniki i prognozy przed piątkowym otwarciem akcje spółki zwyżkują jednak o 2,67 proc.