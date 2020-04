Ford zaczyna produkcję respiratorów i środków do ochrony przed wirusem

Koncern motoryzacyjny Ford uruchomił we wtorek (14 kwietnia) w swoim zakładzie we Vreeland produkcję respiratorów oczyszczających powietrze. 100 tys. urządzeń trafi do lokalnych placówek medycznych. Firma planuje też szyć fartuchy ochronne z materiału na poduszki powietrzne.

We wtorek w zakładzie Forda we Vreeland w amerykańskim stanie Michigan, ruszyła produkcja zasilanych respiratorów oczyszczających powietrze (ang. Powered Air-Purifying Respirators, PAPR).



Urządzenia te stosowane są m.in. przez personel medyczny do filtrowania powietrza z zanieczyszczeń i umieszczane przy maskach ochronnych (z respiratorów typu PAPR korzystają w czasie pracy np. spawacze). Ford, który uruchomił produkcję maszyn wspólnie z amerykańskim koncernem 3M, specjalizującym się m.in. w tworzeniu i sprzedaży produktów farmaceutycznych, zapowiedział, że zamierza wyprodukować 100 tys. respiratorów, które trafią do lokalnych placówek zdrowia. Do składania urządzeń zatrudniono wolontariuszy ze związku zawodowego United Auto Workers.

"Chcemy, żeby nasze urządzenia były gotowe do użycia wtedy, kiedy przyjdzie szczyt zachorowań, czyli od końca kwietnia do czerwca" - powiedział dziennikarzom Jim Baumbick, wiceprezes firmy ds. zarządzania linią produktów Forda.

Inżynierowie Forda pracują także nad usprawnieniem produkcji respiratorów PAPR i masek medycznych z filtrem typu N95 w amerykańskich zakładach 3M. Firma podwoiła już swoją produkcję do 1,1 mld masek N95 rocznie, teraz w ciągu najbliższych 12 miesięcy, planuje podwoić ją po raz kolejny.

Jednocześnie w zakładach Forda w Plymouth trwa produkcja 3 milionów osłon ochronnych na twarz dla lekarzy. Koncern nawiązał również współpracę ze swoim dostawcą firmą Joyson Safety Systems w celu uszycia wielorazowych fartuchów ochronnych z materiału na poduszki powietrzne. Tworzywo składa się głównie z nylonu i posiada wbudowaną podszewkę. W zaprojektowaniu prototypu fartucha pomógł Fordowi jeden z lokalnych szpitali w Michigan. Odzież będzie posiadać odpowiednie atesty i ma wytrzymać do 50 cykli prania.

"Odkryliśmy, że możemy wykorzystać coś, co już od dawna produkujemy do stworzenia odzieży ochronnej. Będzie ona posiadała odpowiednią izolację i będzie ją łatwo oczyścić" - powiedziała portalowi TechCrunch dyrektorka Forda ds. inżynierii Marcy Fisher.

Firma Joyson Safety Systems zapowiedziała, że do 4 lipca uszyje 1,3 mln fartuchów ochronnych.

Koncern motoryzacyjny poinformował również, że razem z firmą Thermo Fisher Scientific pracuje nad stworzeniem zestawów do pobierania próbek do testów na obecność koronawirusa. I tak, inżynierowie Forda z zakładu montażowego firmy w Kansas pracują już nad dostosowaniem tamtejszych maszyn do produkcji m.in. plastikowych fiolek wymaganych do przechowywania pobranych próbek, przekazywanych później do testowania.