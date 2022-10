Francuski budżet wzbogacił się o 35 mln euro dzięki nowym zasadom karania kierowców

Chcąc zwiększyć efektywność kontroli, policja francuska podpisuje umowy na wykorzystywanie prywatnych aut do prowadzenia pomiarów prędkości. W ciągu roku ukarano mandatami 500 tysięcy kierowców.

Kilka lat temu podjęto we Francji skoordynowane działania mające na celu ograniczenie ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jako główną przyczynę zidentyfikowano nadmierną prędkość. Z tego powodu na wielu drogach lokalnych i departamentalnych oraz obwodnicach wielkich miast ograniczono dozwoloną prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Obok rutynowych kontroli policyjnych, zamontowanych jest także ponad 4 tysiące stacjonarnych radarów, w tym nowe urządzenia weryfikujące 8 pasów i ponad 300 samochodów w jednym czasie.

Jednak kompletnie nowym i oryginalnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie prywatnych samochodów, w których montowane są w bagażnikach urządzenia rejestrujące obraz na drodze i dokumentujące, z jaką prędkością poruszają się auta. Dla kierowców nieoznakowane samochody są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie spodziewają się, że ich potencjalne wykroczenia są nagrywane i przekazywane policjantom.

Obywatele, tak zwani "społecznicy" mają podpisaną umowę na kilka miesięcy i wyznaczone odcinki dróg, po których mają obowiązek poruszać się w ciągu miesiąca. Otrzymują za to wynagrodzenie od państwa. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy zarejestrowano ponad 6,65 miliona samochodów poruszających się w 96 procentach po drogach lokalnych, gdzie limit prędkości jest wyznaczony na 80-90 kilometrów na godzinę.

Policja po dokonaniu odczytów z wideo rejestratorów nałożyła w ciągu roku około 500 tysięcy mandatów za przekroczenie prędkości. Kwota zryczałtowanego mandatu wynosi we Francji 68 euro, przy czym, gdy kierowca jechał o 20 kilometrów szybciej, to kwota wzrasta do 90, a nawet 135 euro. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy budżet francuski wzbogacił się o ponad 35 milionów euro.