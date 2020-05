Francuski rząd chce przywrócić krajową produkcję samochodów

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział w poniedziałek, że jeszcze w tym tygodniu spotka się z przedstawicielami krajowych koncernów motoryzacyjnych, żeby przedstawić im rządowy plan wsparcia w zamian za przeniesienie produkcji aut do Francji.

Francuski rząd opracowuje pakiet pomocowy dla krajowych producentów samochodów w zamian za przeniesienie przez nich zakładów produkcyjnych z powrotem do Francji. Minister finansów Bruno Le Maire w tym tygodniu zamierza spotkać się w przedstawicielami francuskich firm motoryzacyjnych, żeby przedstawić im przygotowany przez rząd plan pomocowy; miałby on wejść w życie na przełomie sierpnia i września.

"Jesteśmy gotowi wam pomóc, w tym motywować was do projektowania nowych aut we francuskich zakładach i wspierać w poprawie waszej konkurencyjności na rynku. W zamian oczekujemy przeniesienia produkcji do kraju, tak żebyśmy mogli wspólnie stworzyć silny przemysł samochodowy" - powiedział podczas poniedziałkowej audycji w radiu BFM Business, Le Maire.

Wiadomo już, że z pakietu o wartości 5 mld euro w postaci pożyczek gwarantowanych przez rząd skorzysta koncern Renault, którego 15 proc. udziałów należy do skarbu państwa. W ubiegłym tygodniu, francuski sąd nakazał Renault zawieszenie produkcji w jednym z zakładów we Francji, po tym jak związek zawodowy CGT zarzucił firmie, że nie niewystarczająco chroni pracowników przez zakażeniem Covid-19.

W poniedziałek Le Maire powiedział, że działanie CGT zostało skrytykowane przez inne związki zawodowe i zaznaczył, że tego typu poczynania wysyłają producentom niekorzystny sygnał, zwłaszcza w czasie kiedy rząd chce ich przekonać do powrotu do kraju.

"Niektórzy przewodniczący związków igrają z ogniem" - ocenił minister.

Przemysł motoryzacyjny to nie jedyna branża, jaką chce wesprzeć francuski rząd. Plan pomocy zostanie przedstawiony także sektorowi turystycznemu i lotniczemu. To gałęzie gospodarki najbardziej dotknięte przez kryzys wywołany przez pandemię Covid-19.