Free Now chce być zeroemisyjne. Będzie elektryfikować flotę i sadzić drzewa

Niemiecka platforma miejskiej mobilności ogłasza program "Move to Net-Zero", w którym zakłada m.in. kompensowanie emisji, połowę przejazdów autami elektrycznymi i całkowitą zeroemisyjność do 2030 roku.

W Polsce też można pojechać hybrydą lub elektrykiem

3. Promowanie mikromobilności na krótkich dystansach. Jak twierdzi Free Now, ekomobilność to nie tylko auta elektryczne, ale również współdzielone jednoślady elektryczne, które są zdaniem firmy idealne na krótkich dystansach, bo emitują o 80 proc. mniej zanieczyszczeń niż samochody. Free Now już teraz oferuje w swojej aplikacji wynajem różnych opcji współdzielonych przejazdów: elektrycznych hulajnóg, a także skuterów i rowerów (pilotażowo w Niemczech). W 2021 roku planuje rozwój kolejnych partnerstw w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, by móc rozpocząć sezon wiosenny z ofertą wynajmu jednośladów. Pasażerów, którzy w aplikacji będą planować przejazd taksówką na krótkim dystansie, Free Now będzie zachęcać do zmiany na alternatywne opcje z oferty mikromobilności.4. Współpraca z miastami i ustawodawcami. Jak podaje Free Now, przykładowo w Londynie, dzięki rozwiązaniom opracowanym wspólnie z miastem, będzie mogła osiągnąć 100-procentową elektryfikację floty już w 2025 roku.5. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla. Jak czytamy w komunikacie, firma zamierza skupić się m.in. na zalesianiu. Planuje sadzić rocznie ponad 20 000 drzew w europejskich miastach.- Naszym celem jest oferowanie opcji mikromobilności i zapewnienie w pełni elektrycznych przejazdów na dłuższych dystansach, a także zrównoważenie wszystkich pozostałych emisji, aby stać się usługą w pełni ekologiczną. Plan "Move to Net-Zero: został zgłoszony w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), dzięki której realizacja naszych celów spełnia standardy branżowe. We współpracy z producentami pojazdów dostawcami infrastruktury ładowania i miastami będziemy walczyć ze zmianami klimatycznymi, pomagając kierowcom w przejściu na pojazdy elektryczne i tym samym zaspokajając zapotrzebowanie konsumentów na ekologiczną mobilność - powiedział Marc Berg.Free Now chwali się, że w Paryżu i Londynie ma największą flotę elektrycznych aut na tle lokalnych konkurentów. W Hiszpanii ponad połowa wszystkich taksówek Free Now jest elektryczna lub hybrydowa, z czego w samym Madrycie odsetek ten wynosi 65 proc.W Polsce również można zamówić przejazd autem hybrydowym lub elektrycznym. W 2020 roku co czwarty przejazd Free Now był realizowany takimi ekologicznymi pojazdami. W ramach założeń planu "Move to Net-Zero", do 2025 roku polska flota aut Free now ma być, jak deklaruje firma, w 26 proc. elektryczna.Free Now to niemiecka multiplatforma mobilności miejskiej z siedzibą w Hamburgu, powstała w 2019 roku jako joint venture BMW i Daimler Mobility. Umożliwia zamawianie taksówek przez aplikację. Sama usługa działała już od 2009 roku pod nazwą Mytaxi. w 2016 roku Mytaxi połączyło się z brytyjskim Hailo, tworząc największego licencjonowanego operatora taksówek.W skład rodziny marek Now wchodzą również Reach Now, Share Now, Park Now i Charge Now, które oferują inne usługi mobilności, np. carsharing lub wyszukiwarkę stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do grupy Free Now należą również takie usługi zamawiania przejazdów jak Kapten (dostępne we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), Beat (dostępne w Grecji i Ameryce Łacińskiej) i Clever (dostępne w Rumunii).W Polsce Mytaxi (późniejsze Free Now) rozpoczęło działalność w 2012 roku. Centrala polskiego oddziału mieści się w Warszawie.