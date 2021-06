Gałczyński: Motoryzacja w Kanadzie, tak jak w Polsce, jedną z najsilniejszych gałęzi przemysłu

Polska przechodzi transformację w stronę nowej mobilności - mówi PAP Grzegorz Gałczyński z PAIH. Zwraca uwagę, że motoryzacja w Kanadzie, podobnie jak u nas, jest jedną z najsilniejszych gałęzi przemysłu; czyni to z obu państw partnerów m.in. w zakresie współpracy branżowej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Canada Trade Commisioner Service oraz Automotive Parts Manufacturer's Association (APMA) organizują 28-29 czerwca br. międzynarodową konferencję poświęconą branży motoryzacyjnej.

Jak wskazał kierownik ds. branż strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grzegorz Gałczyński, Polsko-Kanadyjska Konferencja Motoryzacyjna: Innowacje i łańcuchy dostaw jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, które angażuje Polskę i Kanadę w kontekście tematyki poświęconej wyłącznie rozwojowi współpracy na rzecz motoryzacji, a w szczególności nowej mobilności.

"W naszym kraju dokonuje się dynamiczna transformacja w stronę nowej mobilności. Na przestrzeni ostatnich lat Polska odnosi sukcesy w tej właśnie dziedzinie" - podkreślił ekspert PAIH. Zwrócił uwagę, że nasz kraj stał się europejskim liderem w produkcji baterii litowo-jonowych i autobusów elektrycznych; obserwowany jest też stały napływ inwestycji w technologicznych gałęziach przemysłu oraz sektorze badawczo-rozwojowym. "Potencjał ten wymaga równie ambitnego partnera" - ocenił.

Gałczyński zaznaczył, że podobnie jak w Polsce - motoryzacja w Kanadzie jest jedną z najsilniejszych gałęzi przemysłu. "Kanada jest też jednym ze światowych liderów w zakresie rozwoju technologii motoryzacyjnych, takich jak lekkie materiały, zaawansowane systemy bezpieczeństwa, pojazdy połączone/autonomiczne, sztuczna inteligencja czy też alternatywne układy napędowe" - wymienił. Są to również te dziedziny, w których rozwój inwestuje Polska, "mając na celu stworzenie w naszym kraju liczącego się w Europie ośrodka nowej mobilności". "To wszystko czyni z Polski i Kanady naturalnych partnerów, zarówno w zakresie współpracy branżowej jak i w wymianie handlowej" - wskazał.

Motoryzacja, jak przypomniał ekspert, jest w Polsce drugim największym sektorem przemysłowym. "O znaczeniu tej branży świadczą liczby: w naszym kraju działa ponad 1300 firm produkcyjnych związanych z motoryzacją, w tym 342 firmy funkcjonują stricte w ramach sektora. 85 tys. przedsiębiorstw handlowo-usługowych to z kolei ich otoczenie" - powiedział. Zatrudnionych w sektorze jest blisko 330 tys. osób, co daje Polsce trzecie miejsce w UE. "Pomimo trudnego dla motoryzacji pandemicznego roku 2020, udało nam się wyeksportować produkty tej branży o wartości ponad 29 mld euro" - zauważył.

Gałczyński podkreślił, że pomimo pandemii, Polska wciąż pozostaje kluczowym partnerem handlowym Kanady w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Według wstępnych danych GUS za 2020 r., obroty handlowe pomiędzy naszymi krajami wyniosły ok. 1,5 mld dol. Eksport do Kanady sięgnął ok. 1,1 mld dol., a import z Kanady osiągnął wartość ok. 400 mln dol. "Covid-19 obniżył te dane względem 2019 r., ale mimo pandemii, która zerwała wiele odległych łańcuchów dostaw, oba kraje wciąż dobrze współpracują i rozwijają wzajemne relacje" - powiedział.

W trakcie dwudniowej konferencji przedstawiciele firm, środowisk akademickich i organizacji motoryzacyjnych z Polski i Kanady podzielą się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach istotnych dla branży motoryzacyjnej na całym świecie. Tematyka spotkań to m.in. nowa mobilność, przemiany technologiczne i cyfrowe w przedsiębiorstwach, nowe trendy i kierunki rozwoju technologii, łańcuchy dostaw dla nowych technologii, zielone technologie, akumulatory samochodowe czy paliwa alternatywne.

"Nasza konferencja to też zaproszenie dla polskich firm z sektora motoryzacyjnego do rozważenia ekspansji zagranicznej" - zaznaczył Gałczyński. Dodał, że eksperci branżowi PAIH zapewnią przedsiębiorcom wsparcie w zakresie budowania strategii eksportowych czy inwestycyjnych, "dzieląc się wiedzą, kontaktami i doświadczeniem na rynkach zagranicznych".