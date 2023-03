Garaż w Polsce stał się dobrem luksusowym. Jest już droższy niż niejedno auto

Jak wynika z danych Otodom, zainteresowanie zakupem i wynajmem miejsc parkingowych rośnie. Wzrost popytu, widoczny przede wszystkim w większych miastach, wynika z rosnącej liczby samochodów. Rozwój parkingowej infrastruktury nie nadąża za tym wzrostem.

Z danych Otodom wynika, że w styczniu tego roku w serwisie znaleźć można było ponad 660 ofert sprzedaży garażu albo parkingu. To prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej ofert tego typu było we Wrocławiu (71), w Warszawie (60) i Poznaniu (47). Równie mocno, bo do 745, wzrosła liczba propozycji wynajmu stanowisk parkingowych i garaży. Tu zdecydowanie przoduje Warszawa z podażą 147 miejsc. Prawie 90 garaży było do wynajęcia we Wrocławiu, a po ok. 70-80 w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

O cenach, podobnie jak w przypadku mieszkań i domów, decyduje przede wszystkim lokalny popyt na miejsca parkingowe i garażowe. Znaczenie ma także standard obiektu.

Stan techniczny często nie ma znaczenia. Sprzedaje się wszystko

W nowym budownictwie ceny miejsc parkingowych w garażach podziemnych zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, ale średnio za takie stanowisko trzeba zapłacić jednak kilka razy więcej. Z danych ofertowych Otodom wynika, że w styczniu 2023 roku średnia cena w Warszawie wynosiła 37 tys. zł, a w Poznaniu 52 tys. zł. W ścisłym centrum albo w centrach biurowych, gdzie popyt na parkingi jest największy, ceny zauważalnie przekraczają 100 tys. zł.

- Osobną niszą rynkową są garaże naziemne, budowane wokół osiedli z wielkiej płyty w latach 70-tych i 80-tych. Nieogrzewane, ale za to wyposażone w kanał do dokonywania drobnych napraw we własnym zakresie, co w tamtych czasach miało niemałe znaczenie. Takie garaże, często w nienajlepszym stanie technicznym trafiają teraz na rynek w cenie kilkunastu, a częściej kilkudziesięciu tysięcy złotych – zauważa Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Kłopoty z niską podażą. Będą zmiany w przepisach

Wzrost zainteresowania oraz związany z tym wzrost cen i opłat za miejsca parkingowe wynika przede wszystkim z niskiej podaży. Minimalną liczbę miejsc parkingowych w danej inwestycji określają zapisy planu miejscowego albo warunki zabudowy, zwykle jest to minimum jedno miejsce na każdy lokal. Ale i to nie zawsze jest możliwe ze względów technicznych. Jak podaje Otodom - bywa, że deweloperzy, dla spełnienia przepisów oferują klientom miejsca parkingowe wykupione wcześniej w budynkach położonych po sąsiedzku.

Warto podkreślić, że w przygotowaniu jest już nowelizacja przepisów, która zobowiąże firmy budujące domy wielorodzinne do zapewnienia 1,5 miejsca parkingowego na każdy lokal.