GDDKiA: Śnieg, śnieg z deszczem, deszcz i mgły utrudniają jazdę kierowcom

Śnieg, śnieg z deszczem, deszcz i mgły utrudniają jazdę kierowcom; gołoledź w Warmińsko-Mazurskim – ostrzegła w porannym komunikacie w niedzielę GDDKiA. Zapewniła, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne dzięki pracy 556 pojazdów do zimowego utrzymania.

Lokalna śliskość występuje jedynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na dk 65 odc. Pogorzel - Gołdap.

Opady śniegu, śniegu z deszczem utrudniają jazdę kierowcom na Śląsku, w Małopolsce, woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim, w świętokrzyskim i podkarpackim.

Natomiast mgła ogranicza widzialność na terenie woj małopolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Z mżawką należy się liczyć w woj. pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, podkarpackim oraz mazowieckim.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 556 pojazdów do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że w dzień będzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, na północy deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki, lokalnie marznących, powodujących gołoledź. Opady marznące możliwe początkowo też na południu kraju.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na południowym wschodzie do 3 st. C na północnym zachodzie i 5 st. C nad morzem; na Podhalu około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.