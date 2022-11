Gdyby nie szybkie zmiany, produkcja aut trwałaby jeszcze dłużej

- Bez Przemysłu 4.0 trzeba by godzin na samo przetworzenie informacji o zestawieniu komponentu, a my mamy 2 godziny na zbudowanie i dostarczenie go na linię - mówi Zbigniew Sikora, prezes Rhenus Automotive. W 2023 roku firma stworzy dywizję oprogramowania.

W tej chwili każdy może skonfigurować samochód na kilkaset sposobów i taka różnorodność musi mieć odbicie na linii produkcyjnej. Dokłada się do tego, że na zamówione nowe auta czekamy znacznie dłużej niż kiedyś.

W przyszłości samo oprogramowanie może być elementem customizacji aut – jak dziś w telefonach komórkowych.

Rhenus Automotive planuje w przyszłym roku uruchomienie trzeciej dywizji – będzie to dywizja technologiczna, oferująca usługi software oraz utylizację baterii elektrycznych.

Zadaniem producenta części pozostaje rozwój wytwarzanych podzespołów, zadaniem producenta samochodów jest zaś rozwój aut i produkowanie ich w jak najbardziej efektywny sposób. Obecnie oznacza to potrzebę otrzymywania dla każdego samochodu na linii montażowej gotowych komponentów w odpowiednim czasie - i dla konkretnego samochodu.

- Nasza firma zbiera podzespoły od dostawców pierwszego rzędu, montuje z nich większe komponenty i w systemie just-in-sequence dostarcza je na linie montażowe fabryk samochodów - mówi Zbigniew Sikora, prezes Rhenus Automotive.

Według Zbigniewa Sikory przykładem może być zawieszenie, w którym można dobrać różne tarcze, zaciski, elektroniczne systemy wspomagające hamowanie, różne charakterystyki zawieszenia. To setki opcji...

Zamiast "wozić powietrze", tworzy się strefy podmontażu blisko fabryk aut

- Cały moduł zabiera dużo miejsca, ale jego gęstość pakowania jest bardzo mała. Przewożąc go po świecie, wozilibyśmy bardzo dużo powietrza, a bardzo mało części. Dlatego ściągamy małe podzespoły do zakładu leżącego maksymalnie kilka kilometrów od fabryki samochodów. Z kilkugodzinnym wyprzedzeniem montujemy konkretny moduł i dowozimy go na linię montażową. To optymalizuje efektywność dostaw, a z drugiej strony - umożliwia customizację, bo dostarczamy komponent w takiej specyfikacji, w jakiej jest potrzebny w danym momencie - tłumaczy Zbigniew Sikora.

Jego zdaniem taka działalność byłaby niemożliwa bez Przemysłu 4.0.

- Dostępna dla pojazdów liczba opcji powoduje, że "wywołanie" samochodu i właściwych podzespołów jest tak skomplikowane, że bez technologii Przemysłu 4.0 potrzebowalibyśmy godzin na samo przetworzenie potrzebnych informacji, a my mamy 1-2 godziny na zbudowanie i dostarczenie tego komponentu na linię... - wyjaśnia.

Taki stan rzeczy wymaga analizowania zamówień natychmiast, w trybie online.

Zamiast różnych podzespołów, różne możliwości wykorzystania ich poprzez software

Zbigniew Sikora uważa, że znaczenie oprogramowania w budowie samochodów nadal będzie rosło i dlatego Rhenus Automotive planuje w przyszłym roku uruchomienie trzeciej dywizji – technologicznej, oferującej usługi software oraz utylizację baterii elektrycznych.

Za jakiś czas samo oprogramowanie może stać się formą customizacji samochodów i wgrywanie odpowiednich sekwencji będzie jednym z elementów „składania” podzespołów dla fabryk nowych aut.

- W przyszłości samochody często będzie różnił przede wszystkim software. Tak, jak w przypadku telefonów, w których wersja pro od wersji basic różni się głównie oprogramowaniem: podzespoły są takie same, ale oprogramowanie decyduje o tym, z jakich jego funkcji możemy korzystać - wskazuje Zbigniew Sikora.