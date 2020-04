General Motors będzie produkować w Meksyku 1,5 mln maseczek ochronnych miesięcznie

Amerykański koncern samochodowy General Motors będzie wytwarzać w swojej fabryce w Meksyku 1,5 mln maseczek ochronnych miesięcznie. Ich produkcja rozpocznie się pod koniec kwietnia. Środki ochronne trafią do pracowników i sprzedawców firmy oraz do szpitali - zapowiedziała spółka.

GM zamierza podjąć produkcję maseczek ochronnych w zakładzie w meksykańskim mieście Toluca. Koncern motoryzacyjny z Detroit zapowiedział, że w ciągu sześciu miesięcy dostarczy ok. 9 mln masek.



Część z nich trafi do publicznych szpitali w Meksyku. Reszta zostanie przeznaczona dla osób zatrudnionych w fabrykach spółki oraz dla dystrybutorów samochodów - przekazał producent w komunikacie. Działania General Motors mają przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19.

Jak przypomina w środę agencja Reutera, GM pod koniec marca zapowiedział podjęcie podobnych kroków w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z deklaracją koncern ma produkować w USA do 1,5 mln masek miesięcznie. Wcześniej producent zapowiedział stopniowe wstrzymywanie działalności w Ameryce Północnej w związku z pandemią koronawirusa.