General Motors i Geely będą rywalizować na rynku pick-upów

Chińska spółka joint venture General Motors stara się o pozwolenie na produkcję pick-upów na rynek ChRL. Własną fabrykę półciężarówek buduje już Geely Holding. Firmy chcą rywalizować z liderem tego sektora, Great Wall Motor - donosi agencja Reutera.

Jak odnotowuje agencja, joint venture współprowadzone przez amerykański koncern General Motors oraz chińską państwową spółkę SAIC Motor oraz dostawcę części Guangxi Automobile Group złożyły wniosek do ministerstwa przemysłu i technologii informacyjnej ChRL o zgodę na produkcję nowych pick-upów Zhengtu z przeznaczeniem na największy rynek motoryzacyjny świata.

O krok dalej jest Geely Holding - właściciel m.in. marki Volvo Cars. W ubiegłym tygodniu firma zaprezentowała projekt własnej półciężarówki. Dokumenty dostępne na stronie spółki wskazują również, że we wschodniochińskim mieście Zibo powstaje nowa fabryka o całkowitej wydajności rzędu 100 tys. pojazdów rocznie przystosowana m.in. do produkcji pick-upów.

Geely i GM odmówiły komentowania doniesień agencji.

Pick-upy odpowiadają obecnie za zaledwie 2 proc. pojazdów sprzedawanych w Chinach. W okresie styczeń-lipiec 2020 r. w całym kraju sprzedano ich 251 tys., co oznacza spadek o 1,4 proc. rdr. To nadal jednak lepiej niż reszta rynku dotkniętego przez pandemię, który odnotował całkowity spadek sprzedaży o 12,7 proc. Sprzedaż SUV-ów spadła w tym okresie o 11 proc., a sedanów - o 22 proc. - zauważa Reuters w oparciu o dane chińskiego stowarzyszenia producentów samochodów CAAM. Według agencji producenci liczą na dalszy wzrost popularności półciężarówek wraz z łagodzeniem przez władze lokalne ograniczeń ich wjazdu do miast.

Liderem chińskiego rynku pick-upów pozostaje krajowa spółka Great Wall Motor. Od początku roku do lipca sprzedaż półciężarówek firmy wzrosłą o 38 proc. rdr., co Reuters wiąże z premierą nowej serii P.