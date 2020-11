General Motors stawia na elektromobilność i zwiększa zatrudnienie

Amerykański koncern General Motors intensyfikuje prace nad rozwojem elektromobilności i przyśpiesza wdrożenie dwóch związanych z tym programów. Firma w tym celu zamierza do końca marca 2021 r. zatrudnić 3000 dodatkowych informatyków, projektantów i inżynierów.

O planach koncernu wypowiedział się dla mediów wiceprezes GM ds. pojazdów elektrycznych i autonomicznych, Ken Morris. W swoim wystąpieniu w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego menedżer bez wskazywania szczegółów odniósł się do "dwóch dużych programów" realizowanych przez General Motors od momentu zapowiedzianej w marcu br. inwestycji rzędu 20 mld dolarów w elektryfikację i robotyzację samochodów.

Jak relacjonuje agencja Reutera, Morris odmówił konkretnego wskazania programów, które zostały przyśpieszone. Swój komentarz wygłosił jednak bezpośrednio po wypowiedzi dot. dwóch elektrycznych modeli zapowiedzianych przez GM: półciężarówki Hummer EV i średniej wielkości crossovera Cadillac Lyriq. "Jesteśmy już bardzo zaawansowani w pracach nad zapowiedzianymi przez nas wcześniej pojazdami (...), jednak chcemy rozwinąć całe portfolio samochodów elektrycznych".

Zgodnie z zapowiedzią koncernu z Detroit, GM planuje do końca pierwszego kwartału 2021 r. zatrudnić 3000 nowych pracowników do pracy nad realizowanymi projektami. Firma poszukuje pracowników do działów inżynierii, projektowego oraz IT.

To kolejna w ostatnim czasie deklaracja General Motors związana z intensyfikacją prac nad rozwojem nowych technologii motoryzacyjnych - zauważa Reuters. W minionym tygodniu szefowa koncernu Mary Barra zapowiedziała zwiększenie przez trzy lata nakładów kapitałowych na elektromobilność z zamiarem przyśpieszenia prac nad pojazdami zelektryfikowanymi. Szczegółowe plany koncernu w tym zakresie mają zostać zaprezentowane w wystąpieniu Barry planowanym na 19 listopada.

Debiut rynkowy Hummera EV planowany jest na koniec przyszłego roku, a Cadillaca Lyriq - na 2022 r. Koncern w marcu br. zaprezentował te i kilka innych modeli na baterie, w tym: dużego sedana Cadillac Celestiq oraz nowe SUV-y marek Cadillac i Hummer. Łącznie do 2023 r. GM planuje wprowadzić do sprzedaży 20 modeli zelektryfikowanych pojazdów, które powstaną w fabrykach w Ameryce Północnej i Chinach - przypomina agencja.