Gigafabryka baterii Forda i SK wyszła spod ziemi

W amerykańskim Glendale Ford wraz z SK budują BlueOval SK Battery Park. To da ogromne zakłady produkcyjne, w których od 2025 roku mają być produkowane baterie o łącznej pojemności 80 GWh. Ford potrzebuje baterii, bo w 2026 roku chce produkować rocznie już 2 mln elektrycznych aut.

Zakład, w który obie firmy mają zainwestować łącznie 5,8 mld dolarów, ma zająć powierzchnię niemal 6 km2 i stworzyć 5000 nowych miejsc pracy. Na razie stanęła konstrukcja stalowa, na którą przeznaczono 7900 ton stali, co odpowiada wadze prawie 400 wozów strażackich.

Zanim jednak do tego doszło trzeba było wywieźć 4,3 mln metrów sześciennych ziemi, co wystarczyłoby na wypełnienie 200 stadionów futbolu amerykańskiego. Położono 283 000 ton kamienia, od odpowiada wadze 1350 lokomotyw. Wylano 66 000 metrów sześciennych betonu, który wypełniłby 356 przydomowych basenów i zatopiono w nim 3300 tony prętów zbrojeniowych – to waga ponad 470 słoni. Gdyby wbudowane w ziemię słupy fundamentowe (w sumie 1300) ustawić jeden na drugim, miałyby wysokość 60 wieżowców Empire State Building.

Rok przed uruchomieniem produkcji ma ruszyć, budowane także na terenie BlueOval SK Battery Park, centrum szkoleniowe Elizabethown Community and Technical College (ECTC).

- W BlueOval SK Battery Park budujemy przyszłość — najnowocześniejsze akumulatory do przyszłych pojazdów elektrycznych marek Ford i Lincoln. Aby produkować te akumulatory, potrzebujemy pierwszorzędnej siły roboczej, przeszkolonej w zakresie najnowszych akumulatorów i zaawansowanych technologii produkcyjnych - powiedział David Hahm, dyrektor generalny BlueOval SK.

W ośrodku szkoleniowym o powierzchni 42 000 stóp kwadratowych mają powstać laboratoria wirtualnej rzeczywistości, laboratorium konserwacji przemysłowej, laboratorium symulacji pracy i klasy technik ergonomicznych. W powstanie ECTC ma być zainwestowanych 25 mln dolarów. Budowa ma ruszyć w 2023 roku.