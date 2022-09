Gigafabryka w Nysie będzie produkować baterie dla milionów elektryków

W Radzikowicach koło Nysy firma Umicore otworzyła pierwszą w Europie fabrykę materiałów katodowych do baterii stosowanych w motoryzacji. Pierwsze dostawy dotarły już do odbiorców, a w zakładzie trwa budowa kolejnych hal, które zaczną pracę w przyszłym roku.

Produkcja ruszyła na początku lipca tego roku, po trwającym niemal rok procesie walidacji produktów.

Roczna zdolność produkcyjna zakładu w Nysie ma osiągać 20 GWh do końca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku.

Produkcja materiału katodowego trwa od jednego do kilku dni, ponieważ zależnie od wymagań technologicznych i jakościowych materiał czasami nawet kilkakrotnie przechodzi przez piece.

Gigafabryka będzie dostarczać materiały akumulatorowe europejskim klientom Umicore z branży motoryzacyjnej. Roczna zdolność produkcyjna zakładu ma osiągać 20 GWh do końca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku, z potencjałem wzrostu nawet do ponad 200 GWh, co odpowiada bateriom dla 3 mln aut elektrycznych, w drugiej połowie dekady. Umicore do 2030 roku chce osiągnąć światową zdolność produkcyjną ponad 400 GWh, a to już baterie dla 6 mln aut.

W fabryce, w którą firma na razie zainwestowała 660 mln euro, znajdzie zatrudnienie około 400 osób. Obecnie zatrudnionych jest ok. 230 osób. Firma kończy budowę kolejnych budynków przeznaczonych na nowe linie produkcyjne, dostosowane już do nieco innych generacji wyrobów. Wkrótce ma ruszyć wyposażanie hal w maszyny, a w 2023 powinna ruszyć w nich nowa produkcja.

Piece w zakładzie materiałów katodowych Umicore w Nysie pracują przez całą dobę

W zakładzie pracuje 8 pieców wypalających materiał katodowy na bazie litu i innych minerałów. Piece wypalają materiał w systemie czterobrygadowym przez całą dobę. Inne segmenty fabryki mogą być wyłączane i uruchamiane zależnie od potrzeb. Produkcja materiału katodowego trwa od jednego do kilku dni, ponieważ zależnie od wymagać technologicznych i jakościowych materiał czasami nawet kilkakrotnie przechodzi przez piece.

W pierwszym etapie produkcji lit i stosowane przez Umicore dodatki są mieszane i wsypywane do pojemników mieszczących 5 ton materiału. W kolejnym budynku materiał przechodzi przez piece, w których spędza od połowy do całego dnia. W piecu rozsypany do specjalnych tacek sypki materiał zmienia się w zbite „ciastko”. Musi więc być znowu skruszony i przesiany, by w końcu trafić do mieszczących pół tony materiału worków. W kilku miejscach procesu materiał jest magnetycznie sprawdzany, by upewnić się, że nie znajdzie się w nim przypadkiem żaden element metalowy.

Dokładny skład mieszanki i wiele aspektów produkcji to ściśle strzeżona tajemnica firmy, która materiały katodowe do baterii produkuje od niemal trzech dekad. Ma obecnie zakłady w Chinach i Korei, a teraz także w Nysie. Kolejny powstanie w Kanadzie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a produkcja w roku 2025. W planach jest także rozbudowa obecnie posiadanych mocy w innych krajach.

Baterie dla elektromobilności to kolejne "wcielenie" firmy działającej od 200 lat

W ciągu ponad 20 lat produkcji elementów baterii litowo – jonowych przez Umicore zapotrzebowanie na chemię do baterii zmieniło się dramatycznie. W pierwszym etapie zakłady firmy wytwarzały katody dla baterii w telefonach czy sprzęcie elektronicznym. Tam potrzeby wyniosły kilka gramów na egzemplarz, a dzisiejsze samochody wymagają już po około 100 g katody.

Budowa zakładu w Nysie rozpoczęła się w 2019 roku, a produkcja została uruchomiona w lipcu tego roku. Podczas ceremonii otwarcia zakładu Thomas Leysen, szef rady nadzorczej Umicore podkreślił, że wybór odpowiedniej lokalizacji dla zakładu jest bardzo ważny. - Umicore ma 200 lat W tym czasie musieliśmy wymyślać siebie od nowa kilka razy. Nowym krokiem jest bycie liderem w zakresie elektromobilności. Mamy fabryki, które działają od 145 lat – powiedział Thomas Leysen. Szukając lokalizacji w Europie firma oglądała wiele miejsc w różnych krajach Europy. W wypadku wyboru Nysy ważne okazały się m.in. dostępność wykształconej kadry i zielonej energii.

Zakład w Nysie będzie wykorzystywać wyłącznie "zieloną" energię

Zakład w Radzikowicach jest zasilany w 100 proc. zieloną energią z farmy wiatrowej zlokalizowanej w położonym 80 km od Nysy Pągowie, gdzie od 2012 roku działa farma wiatrowa należący do Engie. Mathias Miedreich, dyrektor zarządzający Umicore stwierdził podczas konferencji prasowej, że to tym ważniejsze, że obecnie w procesie produkcji elektrycznych aut wytwarzanie katod powoduje największe emisje dwutlenku węgla (przypominam o działających całą dobę piecach wyprażających materiał) i wykorzystanie energii odnawialnej to krok w stronę zapewnienia, że nie tylko eksploatacja, ale także produkcja elektrycznych aut będzie „zielona”.

Mathias Miedreich stwierdził, że neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla zakład Umicore w Nysie jest motorem i akceleratorem transformacji elektromobilności w całej Unii Europejskiej. - Dzięki temu zakładowi Umicore jest liderem w dziedzinie materiałów akumulatorowych w Europie i oferuje kluczowe składniki odpowiedzialnego oraz zrównoważonego łańcucha wartości dla transportu elektrycznego. Najnowocześniejsze technologie produktów i procesów są dopełnieniem zakładu rafinacji metali oraz produkcji prekursorów materiałów katodowych w Finlandii, a także światowej klasy centrum badawczo-rozwojowego oraz pionierskich działań w zakresie recyklingu baterii w Belgii - powiedział Mathias Miedreich.

Umicore deklaruje, że dzięki temu stała się pierwszą firmą w Europie posiadającą kompletny łańcuch dostaw oraz zamknięty obieg materiałów akumulatorowych, w duchu gospodarki zrównoważonej i cyrkularnej.