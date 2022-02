Gigafabryki baterii przebudują łańcuchy dostaw w Europie

Nowa fabryka baterii dla pół miliona aut ma pozwolić zbudować nowy ekosystem dostaw dla produkcji baterii w Europie. Ma do przezwyciężenia sporo wąskich gardeł, ale Volvo i Northvolt są optymistami. Northvolt właśnie wyprodukował pierwsze baterie i przygotowuje się do masowej produkcji w swojej pierwszej fabryce.

Gigafabryka to więcej niż zakład

Wspólna praca nad nową platformą

Jego zdaniem dodanie do mających wkrótce ruszyć mocy produkcyjnych - to 16 GWh w pierwszym etapie (w roku 2024), a docelowo 60 GWh, a później kolejne 30 GWh (a ostatecznie 50 GWh) w fabryce w Gothenburgu - ułatwi także zbudowanie regionalnego łańcucha dostaw.- Tworzenie nowej fabryki będzie sprzyjało regionalizacji dostaw komponentów, surowców. Dostawcy także będą korzystali na budowie w Europie ekosystemu dla branży, która obecnie jest bardzo mocno zależna od dostaw z Chin – powiedział Peter Carlsson.Podczas konferencji prasowej Carlssona pytano m.in. o możliwość zapewnienia dostaw odpowiedniej puli zielonej energii dla nowej fabryki. Zakład w Skellefteå będzie zużywał 360 MW całkowicie zielonej energii, co stanowi 1,5 proc. ogólnego zużycia energii w Szwecji.Peter Carlsson zapewnił, że prowadzone i planowane inwestycje w tym zakresie zarówno ze strony producentów, jak i sieci dystrybucyjnych mają pozwolić na zapewnienie fabryce wyłącznie zielonej energii do 2025 roku, w którym to ma ruszyć produkcja.- Mamy mocne wsparcie także szwedzkiego rządu, bo tej wielkości fabryka to nie tylko zakład, ale część infrastruktury wokół elektryfikacji transportu, którą trzeba zbudować – powiedział Peter Carlsson.Czytaj także: Northvolt na fali: szybki wzrost, by nadążyć za rynkiem Wznoszenie fabryki rozpocznie się w 2023 roku. Peter Carlsson poinformował, że obecnie rozpoczęto fazę uzyskiwania pozwoleń i kompletowania kadry przyszłego zakładu. Ma nim zarządzać Adrian Clarke, były dyrektor Tesli. Przypomnijmy, że sam Carlsson także założył Northvolt po odejściu z zarządu Tesli, gdzie odpowiadał za łańcuchy dostaw.W tym roku w Gothenburgu ma zacząć działać wspólne centrum R&D, zatrudniające 300 inżynierów. Podczas konferencji dziennikarze pytali zatem o dalszy rozwój wytwarzania baterii dla Volvo.- Pracujemy nad kolejną platformą - poza tą, która będzie wprowadzona na rynek w 2024 roku. Chcemy poprawić gęstość energetyczną, aby uzyskań niższą wagę, a większy zasięg, skrócić czas ładowania, a także poprawić takie parametry, jak sprawność przy zimowej pogodzie. Będą to zmiany wynikające zpostępów w chemii, ale także sposobu zarządzania bateriami. Na razie jednak za wcześnie, żeby mówić konkretnie, jakie to będą zmiany w budowie baterii – powiedział Peter Carlsson.Dziennikarze pytali także o ewentualną współpracę obu firm na innych rynkach. Volvo Cars należy do chińskiego koncernu Geely i ma fabryki także w Chinach i Stanach Zjednoczonych.W 2030 roku marka chce oferować już wyłącznie samochody elektryczne, co oznacza znaczny wzrost zapotrzebowania na baterie. Javier Varela i Peter Carlsson zapewniali, że Europa jest na pierwszym miejscu - i na tym obecnie koncentruje się współpraca.- Od początku nasz przedsięwzięcie było skupione na Europie, ale jest jasne, że elektryfikacja staje się globalna, a baterie są ciężkie i dość skomplikowane w transporcie, więc lepiej robić je regionalnie – powiedział jednak Peter Carlsson.