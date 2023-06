Gigant motoryzacyjny szykuje się do ofensywy. W tę technologię zainwestuje miliardy

Hyundai szykuje elektromobilną ofensywę. Inwestuje w technologie akumulatorowe i chce sprzedawać do 2 mln pojazdów elektrycznych rocznie w perspektywie 2030 r.

Południowokoreański producent samochodów, trzecia na świecie grupa samochodowa pod względem sprzedaży, zapowiedział nowy wyższy cel sprzedażowy pojazdów elektrycznych. Jak informuje Reuters, do 2030 r. koncern chce sprzedawać rocznie do 2 milionów elektryków. Stanowiłoby to około jednej trzeciej całkowitej sprzedaży pojazdów, w porównaniu z 8 proc. sprzedaży zakładanymi w tym roku.

Hyundai porzuca Chiny i mocno stawia na Stany Zjednoczone

Aby osiągnąć ten cel, Hyundai planuje zwiększyć lokalną produkcję pojazdów elektrycznych na trzech kluczowych rynkach – w Stanach Zjednoczonych, Europie i Korei Południowej – w miarę jak coraz więcej krajów wprowadza zachęty dla lokalnie produkowanych pojazdów. Przy tym za trzy czwarte całkowitej produkcji pojazdów do 2030 r. odpowiadać mają Stany Zjednoczone. Dziś ten rynek stanowi zaledwie 0,7 proc. produkcji Hyundaia.

Celując w amerykański rynek, koncern rozważa dostosowanie swoich pojazdów do standardu ładowania, który Tesla promuje w Ameryce Północnej.

Co ciekawe, Hyundai w swoich planach dla elektromobilnego rynku nie planuje wzrostów wypracowywać na największym rynku samochodowym na świecie, czyli w Chinach. Południowokoreański producent chce bowiem zrestrukturyzować swoją działalność w Państwie Środka.

Jak powiedział dyrektor generalny Hyundaia Jaehoon Chang, cytowany przez Reutera, Chiny były bardzo dochodowe do 2016 roku, ale teraz stanowią największe ryzyko przez ekspansję krajowych, czyli chińskich rywali.

Hyundai sprzedał jedną fabrykę w Chinach w 2021 roku i planuje sprzedać dwie kolejne, w tym jedną zamkniętą w zeszłym roku i drugą, którą planuje zamknąć w tym roku. Pozostałe dwa zakłady, po optymalizacji produkcji, wykorzystywane są głównie do eksportu na rynki wschodzące.

Ponad 7 mld dol. na inwestycje w nowe technologie akumulatorowe

Rozwojowi segmentu samochodów elektrycznych towarzyszyć będą inwestycje w technologie akumulatorowe rzędu nawet 7,4 mld dol. w ciągu najbliższych 10 lat. Jak informuje Reuters, Hyundai chce opracować nową generację akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP), które mają być tańszą alternatywą dla dobrze znanych dziś akumulatorów litowo-jonowych. W tę technologię inwestować chce także największy rywal Hyundaia – japoński producent Toyota.