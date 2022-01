Gigantyczne zainteresowanie akcjami producenta baterii samochodowych

Południowokoreański producent baterii do samochodów elektrycznych LG Energy Solution Ltd. przeprowadził wycenę IPO w górnej granicy przedziału cenowego - 300 tys. wonów południowokoreańskich za akcję. Nie dziwi to o tyle, że portfel zamówień dla inwestorów instytucjonalnych został przekroczony aż 2023 razy.