Gliwicka fabryka Opla zakończyła produkcję Opla Astry Sedan

Po ponad ośmiu latach od rozpoczęcia seryjnej produkcji, należąca do Grupy PSA gliwicka fabryka Opla zakończyła w środę produkcję Opla Astry Sedan, zwanego popularnie "astrą czwórką". Zakład nadal wytwarza Opla piątej generacji w wersji hatchback i przygotowuje się do produkcji aut dostawczych.

Jak podał Opel w środowym komunikacie, pierwsza pilotażowa seria Opli Astra Sedan została wyprodukowana w gliwickiej fabryce w listopadzie 2011 r., a seryjna produkcja ruszyła w sierpniu 2012 r.

Zakład w Gliwicach był jedynym producentem tego modelu w koncernie.

Łącznie powstało tu 213 tys. 637 aut tego modelu, najbardziej popularnego w Turcji, Polsce i Egipcie.

Ostatnia wyprodukowana w Gliwicach Astra Sedan, która zjechała z linii produkcyjnej w środę, trafi właśnie do klienta w Egipcie.

"Zespół gliwickiego Opla produkował Astrę Sedan przez prawie dekadę, wykorzystując swoje najlepsze praktyki i doświadczenie w produkcji linii modelowej Astry. W dalszym ciągu pozostajemy producentem obecnej generacji Astry w wersji hatchback, którą ostatnio wyposażyliśmy w nowoczesne silniki cechujące się niskim spalaniem" - poinformował dyrektor zakładów Opla i Grupy PSA w Gliwicach Andrzej Korpak.

Przypomniał, że trwają przygotowania do uruchomienia nowego zakładu, gdzie będą wytwarzane auta dostawcze. "Budujemy zupełnie nową fabrykę dużych samochodów dostawczych dla marek Peugeot, Citroen i Opel, co pozwala na myśleć o przyszłości z optymizmem" - ocenił dyrektor, zapewniając, że budowa nowej fabryki dużych samochodów dostawczych postępuje zgodnie z obecnym planem.

Jak informowano w czerwcu br., pandemia o kilka miesięcy opóźniła prace związane z budową w Gliwicach nowej fabryki aut dostawczych. Obecny szacunkowy termin jej uruchomienia to druga połowa 2022 r. Wcześniej zakładano, że fabryka rozpocznie produkcję już w końcu przyszłego roku.

Jak podano w maju ub. roku, gliwicka fabryka Opla, gdzie od ponad 20 lat wytwarzane są samochody osobowe, ma stać się producentem dużych aut dostawczych Grupy PSA. Zakład, którego wiodącym modelem jest dziś osobowy Opel Astra, ma wytwarzać nawet 100 tys. dużych vanów rocznie. Grupa PSA chce wzmocnić swój udział w europejskim rynku takich aut.

Gliwicka fabryka samochodów Opla to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w woj. śląskim po przełomie ustrojowym. Pierwszy Opel Astra Classic, wytwarzany w Gliwicach do 2002 r., zjechał z linii produkcyjnej fabryki 31 sierpnia 1998 r. Obecnie - po zakończeniu produkcji Astry Sedan - w Gliwicach powstaje Astra piątej generacji w wersji hatchback; wyprodukowano już ponad 400 tys. egzemplarzy tego modelu.

W tym roku, z powodu pandemii, zatrudniająca ok. 1,9 tys. osób gliwicka fabryka przez blisko trzy miesiące nie pracowała - przestój trwał od 17 marca do 8 czerwca.

W Gliwicach - według informacji PAP - dzienna produkcja przed przestojem wynosiła średnio ok. 300-400 samochodów. Blisko trzymiesięczna przerwa w produkcji oznaczała ubytek rzędu ok. 20 tys. aut. W czerwcu zakład wznowił pracę jedynie na jedną zmianę. Część załogi - łącznie kilkaset osób - oddelegowano wówczas do pracy w innych zakładach Grupy PSA za granicą, przygotowano też kolejną edycję programu dobrowolnych odejść.

Wiosną z powodu epidemii koronawirusa nie pracowała też inna polska fabryka Grupy PSA - w Tychach, gdzie od stycznia ub. roku wytwarzane są trzycylindrowe silniki benzynowe PureTech. Również ten zakład wznowił produkcję w czerwcu, a z początkiem września uruchomił trzecią zmianę produkcyjną. Stworzyło to ponad sto miejsc pracy, zaoferowanych pracownikom działającej w organicznym zakresie fabryki Opla w Gliwicach.