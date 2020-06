Gliwicki Opel komentuje decyzje ws. oddelegowania pracowników do Francji

Decyzja o tym, czy kolejni pracownicy gliwickiej fabryki Opla będą oddelegowani do innych zakładów Grupy PSA w Europie, należy do władz koncernu, które analizują sytuację z szerokiej perspektywy - wskazują przedstawiciele fabryki w Gliwicach, która od tygodnia pracuje tylko na jedną zmianę.

Zatrudniająca ok. 1,9 tys. osób gliwicka fabryka wróciła do pracy 8 czerwca, po przestoju trwającym od 17 marca, ale tylko na jedną zmianę.

Nadwyżka pracowników, która pojawiła się przez zredukowanie liczby zmian, miała zostać oddelegowana do pracy we francuskich zakładach koncernu PSA.

Pod wpływem presji ze strony rządu oraz związków zawodowych koncern motoryzacyjny PSA nie sprowadzi jednak 270 pracowników z Polski do swojej fabryki w Hordain na północnym- wschodzie Francji.

8 czerwca gliwicki zakład wznowił produkcję aut po trwającym od drugiej połowy marca przestoju. Jednak z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na samochody fabryka pracuje na jedną zmianę, zamiast - jak przedtem - dwie. W efekcie pojawiła się ok. 500-osobowa nadwyżka pracowników. Wszyscy oni mieli być czasowo oddelegowani do pracy we francuskich zakładach Grupy PSA, do której należy Opel.

W miniony weekend - jak informowała agencja AFP - szef koncernu PSA Carlos Tavares miał zobowiązać się wobec francuskiego ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a do cofnięcia decyzji o sprowadzeniu kolejnych ok. 270 pracowników z Polski do fabryki w Hordain na północnym-wschodzie Francji. Presję w tej sprawie wywierały wcześniej działające w PSA związki zawodowe. Stanowisko związków poparli minister Le Maire oraz minister pracy Muriel Penicaud, wyrażając sprzeciw wobec decyzji koncernu motoryzacyjnego.