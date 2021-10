Gliwicki Opel myśli już o nowej produkcji i zatrudnianiu nowych pracowników

Ostatnia Astra ma wyjechać z gliwickiej fabryki Opla 10 grudnia tego roku. W kwietniu przyszłego ruszy pierwsza zmiana w nowej fabryce aut dostawczych. Do tego czasu firma będzie testowała systemy, działanie urządzeń, prędkość linii produkcyjnej. Opel przymierza się do ściągania pracowników delegowanych obecnie do innych zakładów, ale potencjalne uruchomienie trzeciej zmiany będzie wymagało zatrudniania nowych ludzi.