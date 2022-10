Gliwicki Stellantis przyspiesza z nowymi napędami

Stellantis Gliwice dostosowuje linie produkcyjne do nowych wersji aut. Wprowadza napęd elektryczny, a w przyszłym roku wodorowy - pełna produkcja już w 2024 roku.

– W nowej spawalni mamy 400 robotów, w tym 5 największych robotów zgrzewalniczych w Europie – powiedział Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice.

Zakład produkuje 3 wysokości i 5 długości samochodów dostawczych w różnych połączeniach, a do tego różne rodzaje napędów – bez robotów wytwarzanie ich w odpowiednim tempie nie byłoby możliwe.

– W poprzednim zakładzie zaczęliśmy od automatyzacji spawalni na poziomie 20 proc., w ciągu 20 lat doszliśmy tam do 70 proc., a w nowym mamy 100 proc. – stwierdził Andrzej Korpak.

– Zakład, który budowaliśmy 25 lat temu, był niezwykle nowoczesny, ale nie da się go porównać z tym, który teraz postawiliśmy – powiedział Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice, w czasie rozmowy na scenie WeldingZone, podczas targów ExpoWELDING.

Według niego najbardziej zmienił się wydział spawalni. – Zaczęliśmy tam od automatyzacji na poziomie 20 proc., w ciągu 20 lat w poprzednim zakładzie doszliśmy do 70 proc., a w nowym mamy 100 proc. – stwierdził Andrzej Korpak.

Budując obecną fabrykę aut dostawczych, firma mogła wykorzystać istniejące już budynki fabryki samochodów osobowych. – Obecna fabryka kosztowała 300 mln euro, a poprzednia 250 mln, ale jeszcze marek. Gdybyśmy mieli zaczynać w szczerym polu, to koszt obecnej fabryki sięgnąłby co najmniej 500 mln euro – powiedział Andrzej Korpak.

Spawalnia to najdroższy wydział fabryki samochodów

Największy koszt to spawalnia, bo tam jest najwięcej robotów. – Mamy ich 400, z czego 130 jest z poprzedniej fabryki. Nasi programiści starają się zawsze wykorzystywać roboty, które w danym momencie nie mają miejsca na linii. W poprzednim zakładzie, kiedy np. zostały im niewykorzystane roboty, to wprowadzili je jako automaty podające koła zapasowe do wsadzenia w bagażnik, co zmniejszało wysiłek operatora na linii – powiedział Andrzej Korpak. Pięć z nowych robotów to największe roboty spawalnicze w Europie.

Zwiększenie automatyzacji i liczby robotów to wymóg utrzymania jakości i tempa produkcji.

– Nawet najlepszy spawacz na świecie nie zapewni takiej powtarzalności spawania jak automat. Poza tym praca przy zgrzewaniu i spawaniu manualnym w fabryce samochodów jest ciężka. Dodatkowo obecnie dochodzi duża liczba wariantów – robimy 3 wysokości i 5 długości samochodu w różnych połączeniach, a do tego różne rodzaje napędów, przy czym podłoga dla samochodu elektrycznego, w której trzeba zmieścić zestaw baterii, jest zupełnie inna niż dla samochodu spalinowego. Musimy je produkować wszystkie na jednej linii, w produkcyjnym takcie. Bez robotów nie bylibyśmy w stanie produkować w takim tempie, jakie zakładamy – wyjaśnił Andrzej Korpak.

Wersje z nowymi napędami ruszą w pełnej skali w najbliższych latach

Samochody dostosowane do napędu elektrycznego to najnowszy nabytek Gliwic – trwa kalibracja urządzeń, a pełny cykl produkcji tych aut ma ruszyć w połowie przyszłego roku. Wówczas jednak zakład będzie miał już kolejny wariant, który trzeba będzie stopniowo wprowadzać. Będą to samochody z napędem wodorowym, także wprowadzane w kilku wariantach nadwozia. Pełnoskalowa produkcja tego napędu ma ruszyć w 2024 roku.

Praca spawacza w takim zakładzie, jak fabryka samochodów, jest ciężka i monotonna. Pierwsze związki zawodowe, jakie powstały w gliwickiej fabryce po kilku latach jej funkcjonowania, pojawiły się właśnie na spawalni.

W 2005 roku spawalnia była największym działem fabryki. Pracowało tam 1000 ludzi (po 300 na zmianę) i większość obsługiwała zgrzewarki manualne. Kiedy zgrzewarki zniknęły i zastąpiły je roboty, tych ludzi przesunięto na montaż, a w spawalni pojawiło się wielu wyżej wykwalifikowanych pracowników obsługi i serwisowania.

– Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja to posunięcia opłacalne z punktu widzenia firmy, ale trzeba przyjąć długi horyzont czasowy. Jeżeli myślimy kategoriami jednego roku, to inwestycja nie ma szans się spłacić – powiedział Andrzej Korpak.