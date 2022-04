Gliwicki Stellantis rusza z niewielkim poślizgiem

Stellantis Gliwice nieco wolniej niż planował rozpoczyna produkcję nowych samochodów dostawczych. Trwa faza rozruchu technicznego, a pierwsze samochody dla klientów zewnętrznych będą zwalniane od przyszłego miesiąca.



Nowa fabryka samochodów dostawczych powinna już prowadzić seryjną produkcję samochodów. Tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice, poinformował o przesunięciu oficjalnego rozpoczęcia produkcji na później.



Według informacji uzyskanych w Stellantis Gliwice budynki fabryczne i instalacje technologiczne są już gotowe. Trwa faza rozruchu technicznego, który rozpoczął się w drugiej połowie zeszłego roku i potrwa jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. - To okres ostatecznej kalibracji maszyn i urządzeń oraz procesów, który nie ma wpływu na proces produkcyjny i jest standardowym na tym etapie działaniem. To również czas na osiągnięcie pełnej wydajności linii produkcyjnej zgodnie ze wcześniej założonym na ten rok planem. W tej fazie pojazdy produkowane są głównie na potrzeby wewnętrzne innych jednostek Stellantisa, w tym centrów testowych. Natomiast samochody dla klientów zewnętrznych będą zwalniane od przyszłego miesiąca - powiedział Andrzej Korpak, prezes Stellantisa Gliwice.

W tym roku fabryka ma wyprodukować około 40 tys. samochodów dla klientów. Jej moce produkcyjne sięgają 100 000 sztuk. - Praca na produkcji odbywa się na razie w systemie jednozmianowym. Drugą zmianę uruchomimy w sierpniu tego roku. Pracę w Stellantis Gliwice znaleźli wszyscy pracownicy fabryki Opel Manufacturing Poland. Część zespołu produkcyjnego pracuje jeszcze w oddelegowaniu w innych fabrykach Stellantis w Europie, wszyscy wrócą do Polski przed uruchomieniem drugiej zmiany - mówi Andrzej Korpak.



W fabryce zatrudnionych jest obecnie około 1900 osób, włącznie z działami wspierającymi produkcję i sprawującymi funkcje centralne (np. działy: IT, finansów, zakupów).

Nowa fabryka rozciąga się na powierzchni około 75 tys. m kw. pod dachem. Proces produkcyjny obejmuje tłocznię, wydział karoserii, lakiernię, wydział montażu głównego, dział jakości i dział logistyki. Wszystkie hale produkcyjne, z wyjątkiem tłoczni, zostały wybudowane od podstaw i wyposażone w nowe urządzenia, maszyny, technologie i systemy produkcyjne, logistyczne oraz informatyczne.



Tłocznia jest jedynym wydziałem wygaszonej fabryki samochodów osobowych włączonym do infrastruktury nowej fabryki, na co pozwoliła technologia produkcji. Pozostałe wydziały, z uwagi na m.in. duże gabaryty pojazdów dostawczych, są całkowicie nowymi obiektami przemysłowymi. - Wyposażone w najnowocześniejsze technologie i urządzenia, tworzą wspólnie wzorcową fabrykę Stellantisa - dla przykładu wydział karoserii jest jednym z największych skupisk robotów przemysłowych w Europie - mówi Andrzej Korpak.

Wojna spowolniła budowę

W ostatniej fazie przygotowań pewnym problemem stał się ubytek załóg firm budowlanych i montażowych, pracujących jeszcze na terenie nowej fabryki. Część ich ukraińskich pracowników po wybuchu wojny wyjechała na Ukrainę, co zmniejszyło stan osobowy nawet o 30 proc. i doprowadziło do zmniejszenia tempa robót.



Spółka deklarowała natomiast, że w początkowym okresie produkcji ma zapewnione dostawy wszystkich potrzebnych elementów. Niczego nie odbiera bezpośrednio z Ukrainy. Łańcuchy dostaw motoryzacji są jednak bardzo mocno rozwinięte i nie można wykluczyć, że któryś z dostawców ma poddostawcę na Ukrainie, co w przyszłości może spowodować jakieś trudności.