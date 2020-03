Globalna produkcja samochodów może być mniejsza przez koronawirusa

Odwołane targi, premiery nowych samochodów zastąpione livestreamingiem, przerwy w dostawach komponentów, wstrzymana praca fabryk, duży spadek sprzedaży samochodów w Chinach - tak epidemia COVID-19 oddziałuje na światową branżę motoryzacyjną. Jakie będą jej następstwa dla polskiego rynku? Jeden z możliwych scenariuszy to większy popyt na małe i tanie samochody jako alternatywa dla komunikacji publicznej - oceniają analitycy Carsmile.

Nie jest lekko

Według badania przeprowadzonego przez Carsmile w grudniu, średni czas oczekiwania na indywidualnie skonfigurowany samochód (taki pojazd jest specjalnie zamawiany w fabryce) wynosił trzy miesiące. W najlepszym wariancie był to miesiąc, a w najgorszym – nawet 12 miesięcy (indywidualnie skonfigurowany Ford Mustang).- Jeśli epidemia koronawirusa spowoduje przerwy w pracy fabryk w Europie, trzeba liczyć się z tym, że te terminy ulegną wydłużeniu, do 4-5 miesięcy. Czas oczekiwania na samochody będzie też zależeć od tego, jak koronawirus wpłynie na popyt na nowe auta w Europie - ocenia Michał Knitter.Wiceprezes Carsmile zwraca uwagę na nowe zjawisko obserwowane wśród użytkowników platformy. Osoby, które dziś zamawiają samochody są zdecydowanie bardziej wrażliwe na termin odbioru auta. Chcą je mieć jak najszybciej, rezygnując nawet z jakiegoś elementu wyposażenia. Z relacji klientów wynika, że powodem są rosnące obawy przed korzystaniem z komunikacji publicznej. Ten czynnik pojawił się w ostatnich dniach.- Widzimy też większą skłonność do wyboru gotowych samochodów, które są dostępne od ręki, ale w konkretnej wersji wyposażenia zamiast indywidualnej konfiguracji, na którą zawsze czeka się dłużej - mówi Michał Knitter.Oznacza to, że w tej chwili użytkownikom dużo łatwiej pogodzić z tym, że lakier, skrzynia biegów, tapicerka, a nawet silnik nie będzie idealnie taki, jak chcieli. W ocenie Carsmile, ta tendencja będzie się nasilała. Odbiór gotowego auta następuje w czasie maksymalnie 2 tygodni od podpisania umowy wynajmu.Potrzeba znalezienia alternatywnego środka transportu może też stymulować popyt na tanie samochody z rynku pierwotnego i wtórnego. Osoby, które nie planowały w najbliższym czasie kupić auta, na przykład drugiego w rodzinie, mogą zdecydować na taki krok.W takiej sytuacji kryterium numer jeden będą możliwe najniższe koszty zakupu, co może spowodować pojawienie się większego zainteresowania relatywnie tanimi i skąpo wyposażonymi samochodami miejskimi i spadku sprzedaży aut z wyższej półki. W Polsce, w której średni wiek samochodu to 14 lat (dane ACEA), większy popyt na tanie auta stwarza niestety ryzyko pojawienia się na drogach kolejnych „gruchotów".Czy można liczyć na to, że perturbacje związane z koronawirusem spowodują spadek cen samochodów lub pojawienie się atrakcyjnych okazji dla klientów detalicznych? Wydaje się to niestety mało prawdopodobne.Po pierwsze, koncerny motoryzacyjne muszą spełniać w tym roku nowe, dużo bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji spalin narzucone przez Unię Europejską. Carsmile szacuje, że z tego powodu samochody z rocznika 2020 mogą zdrożeć nawet o 20 proc. ze względu na większe koszty produkcji.Po drugie, dealerzy samochodowi, ponoszący spore wydatki na utrzymanie tradycyjnych salonów, pracują dziś na dość niskich marżach, a już mają za sobą słabe wynikowo dwa miesiące tego roku. To ogranicza możliwość udzielania rabatów przy jednostkowych transakcjach (innymi prawami rządzi się rynek flotowy).