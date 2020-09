GM i Bosch o współpracy z Nikolą po ustąpieniu prezesa spółki

Amerykański koncern motoryzacyjny General Motors i niemiecki dostawca części samochodowych Bosch zdecydowali się podtrzymać sojusze ze start-upem Nikola mimo ustąpienia założyciela i prezesa spółki po oskarżeniach pod jego adresem o wprowadzenie inwestorów w błąd.

Nikola zajmuje się produkcją ciężarówek z napędami elektrycznymi i wodorowymi. Jak zauważa agencja Reutera, spółka znalazła się tego lata w centrum uwagi inwestorów, co przełożyło się na szybki wzrost jej notowań. Zainteresowanie start-upem wykazały też większe firmy z sektora motoryzacyjnego, co doprowadziło do podpisania umów o partnerstwie z Boschem, Iveco (CNH Industrial), a już we wrześniu także z amerykańskim General Motors.

Obecne kłopoty Nikoli zaczęły się krótko po ogłoszeniu współpracy z GM na początku miesiąca. Związany z tym skok notowań start-upu notowanego na giełdzie NasdaqGS został zatrzymany przez opublikowany 10 września krytycznego raportu specjalizujacej się w krótkiej sprzedaży firmie Hindenburg Research. Jej przedstawiciele twierdzą, iż zgromadzili dowody wskazujące, że założyciel i prezes wykonawczy Nikola Corporation, Trevor Milton, dopuścił się oszustwa, wprowadzając inwestorów w błąd niezgodnymi z prawdą twierdzeniami dotyczącymi własnościowej technologii, którą miała dysponować spółka.

Nikola odrzuca oskarżenia Hindenburga i zagroziła wejściem na drogę sądową. Badaniem sprawy niezależnie zajęły się amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) oraz resort sprawiedliwości USA, które ogłosiły, że przyglądają się działalności firmy. Z kolei Milton ogłosił w weekend, że odsuwa się od swojego start-upu i ustąpił z zajmowanego stanowiska. Założyciel Hindenburga Nathan Anderson utrzymuje, że "to dopiero początek końca Nikoli".

Nowym prezesem Nikoli na miejsce Miltona ze skutkiem natychmiastowym został członek zarządu spółki i były wiceprezes GM, Stephen Girsky. Jeszcze w minionym tygodniu twierdził on, iż jego spółka VectoIQ dopełniła swoich obowiązków i zbadała Nikolę przed jej wykupem w ramach połączenia "odwrotnego", które wprowadziło start-up na giełdę - przypomina Reuters.

Po rewelacjach Hindenburga i ustąpieniu Miltona notowania Nikoli uległy załamaniu. Spółka zamknęła poniedziałkową sesję NasdaqGS z ponad 19-proc. stratą względem piątku, a przed wtorkowym otwarciem szykuje się na dalsze spadki. Od związanego z ogłoszeniem współpracy z GM szczytu z 8 września cena za akcję Nikoli spadła o ponad 45 proc. Akcje GM spadły w poniedziałek o 6 proc.

Czytaj: Założyciel Nikoli rezygnuje ze stanowiska prezesa

W ramach umowy między spółkami GM ma przejąć 11 proc. udziałów w Nikoli, z którą zobowiązał się do współpracy przy produkcji niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych i użytkowych. Koncern ma też otrzymać do 700 mln dolarów za udostępnienie swoich linii montażowych na potrzeby pick-upów Nikola Badger.

Przedstawiciele GM zapewnili, że podtrzymują zamiar doprowadzenia transakcji do końca. Utrzymują też, że porozumienie ma sens strategiczny.

Za pośrednictwem Iveco 7,11 proc. akcji Nikoli należy do włoskiego koncernu CNH Industrial, który odmówił komentowania sprawy. Firma przejęła udziały spółki poprzez ubiegłoroczną inwestycję rzędu 250 mln dolarów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami CNH i Nikola pracują nad prototypami półciężarówki Tre z zamiarem rozpoczęcia testów jeszcze w tym roku, z możliwym rozpoczęciem sprzedaży pod koniec 2021 r.

Bosch nie ujawnia własnych udziałów w Nikoli pozyskanych w jednej z wczesnych rund inwestycyjnych. Koncern zapewnia jednak, że zamierza nadal współpracować ze start-upem, dla którego dostarcza części. Firma odmówiła komentowania ostatnich doniesień, jednak wystosowała oświadczenie, zgodnie z którym "pozostaje w ścisłym kontakcie ze spółką i jej kierownictwem".

Mimo ustąpienia ze stanowiska prezesa start-upu jego głównym akcjonariuszem z udziałami na poziomie 36,4 proc. pozostaje założyciel Trevor Milton za pośrednictwem swojej prywatnej spółki M&M Residual.