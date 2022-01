GOPR sprzedaje legendarne Defendery. Potrzebne są nowe wozy

Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego chce w drodze licytacji sprzedać dwa kultowe samochody terenowe marki Land Rover Defender 110, które przez lata służyły w barwach ratowniczych. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nowych pojazdów ratowniczych – zapowiadają ratownicy.

Pierwszy Land Rover Defender 110 z roku 1994, służył w barwach GOPR jako mobilne centrum do poszukiwań osób zaginionych. Cena wywoławcza wynosi 80 tys. zł. Drugi pojazd to także Defender 110 Td5 rocznik 2003. Cena wywoławcza tego egzemplarza to 55 tys. zł.

Licytacja samochodów zostanie przeprowadzona 17 stycznia w stacji centralnej Grupy Podhalańskiej GOPR w Rabce-Zdrój. Obydwa samochody można wcześniej oglądać, a także się nimi przejechać.

Pieniądze ze sprzedaży pojazdów zostaną przeznaczone na zakup nowych samochodów ratowniczych. Ratownicy GOPR potrzebują nowego pojazdu typu bus, który ma służyć do dowodzenia akcjami poszukiwawczymi w terenie. Drugi samochód ma służyć jako karetka górska z pełnym wyposażeniem do transportu poszkodowanych.

GOPR to organizacja pozarządowa, która oprócz środków z budżetu państwa oraz od sponsorów otrzymuje 15 proc. wpływów z tytułu opłat za bilety wstępu na tereny parków narodowych, na terenie których działa. Oprócz ratownictwa górskiego ratownicy GOPR świadczą także pomoc poszkodowanym w wypadkach narciarskich.

Grupa Podhalańska jest jedną z siedmiu jednostek GOPR. Obecnie obszarem działalności grupy jest teren Gorców, Pienin, północnej części Podhala, Beskidu Wyspowego, polskiej części Orawy, polskiej części Spisza, części Beskidu Średniego oraz Beskidu Sądeckiego.