Great Wall, producent samochodów z Chin, zwiększył sprzedaż o połowę

W pierwszym półroczu Great Wall Motor Company zwiększyła sprzedaż aut o połowę. W górę poszły także średnie ceny pojazdów, co spowodowało znaczny wzrost przychodów i zysków.

Great Wall chce podbijać świat

W ostatnim czasie GWM i Daimler Group podpisały porozumienie w sprawie przejęcia fabryki Erasemapolis w Brazylii. Posunięcie to przyspieszy rozwój GWM na rynku Ameryki Południowej. Transakcja ma być zakończona przed końcem tego roku.Jednocześnie GWM wkroczyła ze swoimi produktami: HAVAL H6 trzeciej generacji, Haval Jolion i GWM Poer na rynki zamorskie, w tym do Nepalu, Iraku i Brunei oraz kontynuowała ekspansję na rynkach Azji Południowej, Bliskiego Wschodu i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).Czytaj także: Nio rusza z produkcją aut na masową skalę Przyjmując Strategię 2025 jako zasadę przewodnią oraz stawiając sobie za cel przekształcenie się w „globalną firmę technologii mobilności", GWM będzie nadal podejmować wszelkie możliwe wysiłki i pokonywać występujące trudności, aby promować nieustanną poprawę pozycji marki produktów oraz potencjału naukowo-technologicznego w ramach badań i rozwoju, a także pogłębiać swój globalny rozwój i dążyć do osiągnięcia nowych celów rozwojowych.