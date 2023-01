GreenWay Polska ma coraz większą sieć stacji ładowania

GreenWay Polska posiada prawie 500 stacji ładowania samochodów elektrycznych, co w praktyce daje 1099 punktów, w których można naładować elektryka.

W 2022 roku firma GreenWay Polska, produkująca i zarządzająca infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, dołożyła do krajowej sieci ładowania samochodów 174 nowych stacji. Spółka ma ich już 497, co przekłada się na 1099 punktów, w których można naładować samochód elektryczny.

Poza budową nowych obiektów, spółka skupiała się w minionym roku także na rozbudowie wybranych lokalizacji i podnoszeniu mocy ładowania infrastruktury już działającej - 43 ładowarki o mocy 50 kW wymieniono na urządzenia o mocy 150 kW lub 200 kW. Łącznie, w całej sieci GreenWay znajduje się 97 stacji ładowania o mocy 100 kW i większej. Proces modernizacji infrastruktury ma kontynuowany także w 2023 roku.

GreenWay Polska podwoił liczbę aktywnych klientów

W 2022 roku liczba zarejestrowanych klientów sieci GreenWay zwiększyła się do 52 tys. użytkowników, z czego 44 tys. osób to kierowcy z Polski. W ubiegłym roku do całej sieci dołączyło 26 tys. nowych kierowców.

Coraz większa sieć i rosnąca liczba użytkowników wymagają wysokiej jakości obsługi oraz przyjaznych rozwiązań. W minionym roku zespół informatyków GreenWay oddał do dyspozycji klientów zupełnie nową aplikację mobilną.

Poniżej graficzne podsumowanie 2022 roku w wykonaniu GreenWay:

Miniony rok stał pod znakiem wielomilionowych inwestycji

W 2022 roku spółka GreenWay pozyskała inwestorów, którzy zasilili jej działalność kapitałem w wysokości 85 mln euro. Była to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy. Taki zastrzyk finansowania ma dać możliwość zainwestowania przez GreenWay Polska w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców elektryków oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania w Polsce w niecałe cztery lata.

GreenWay zakłada więc, że do 2026 roku będzie posiadać ponad 2,5 tysiąca punktów ładowania (mając 1099 takich punktów na 497 stacjach obecnie).