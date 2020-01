GreenWay Polska planuje 100 kolejnych własnych ładowarek samochodów elektrycznych

GreenWay Polska, operator i dostawca usług ładowania w największej w kraju sieci ładowania samochodów elektrycznych posumował 2019 rok. W tym roku firma planuje rozbudowę sieci o 100 własnych ładowarek i zapowiada znacznie większy niż dotychczas, rozwój sieci poprzez stacje partnerskie.

Ponadto GreenWay jako jedyna na polskim rynku wprowadziła do swojej sieci magazyny energii w celu stabilizowania mocy szybkich ładowarek. Zainstalowano ich dotychczas 5, przy istniejących już stacjach.Zobacz również: Elektromobilność to przyszłość i szansa dla polskich firm Kolejnym nowym rozwiązaniem wprowadzonym do sieci GreenWay jest tzw. hub ładowania – czyli wielostanowiskowa stacja ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii 11 samochodów w tym samym czasie.Poza tym w maju 2019 roku, na mocy wyników ogłoszonego w lutym przetargu GDDKiA, spółka GreenWay Polska została wyłoniona jako podmiot, który w szybkie stacje ładowania wyposaży 6 MOP-ów przy autostradzie A4 i drodze ekspresowej S8.W 2019 roku klienci GreenWay Polska pobrali łącznie prawie 567 MWh energii elektrycznej do ładowania swoich samochodów. Średnio jedna sesja ładowania trwała około 65 minut, zaś w ładowaniu szybkim ok. 30 minut. Najpopularniejszym standardem ładowania w sieci GreenWay Polska nadal pozostaje CHAdeMO, który odpowiada za prawie połowę wszystkich sesji ładowania.