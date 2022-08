GreenWay Polska zainwestuje 330 mln zł w rozwój sieci ładowania

GreenWay Polska zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. Dla kierowców „elektryków” oznacza to 1,5 tys. nowych punktów ładowania sieci w Polsce, które pojawią się w niecałe cztery lata. Jeszcze do końca tego roku GreenWay Polska włączy do sieci 120 punktów ładowania oraz wymieni 60 stacji na mocniejsze - poinformowała spółka.

W lutym 2022 roku GreenWay ogłosił otrzymanie wsparcia finansowego w wysokości 85 mln euro od nowych i obecnych inwestorów.

Efektem tej rundy inwestycyjnej są, jak podała spółka, nowe, opiewające na 330 mln zł plany GreenWay Polska dotyczące rozwoju sieci ładowania samochodów elektrycznych na kolejne lata.

Jakie to plany? GreenWay Polska podała, że do 2026 roku wybuduje 825 stacji ładowania dysponujących 1,5 tys. punktami ładowania samochodów, z czego 70 stacji (120 punktów) powstanie jeszcze w 2022 roku.

Plany te obejmują wyłącznie stacje własne, czyli te wybudowane i należące do spółki. GreenWay Polska podała, że szacuje, iż równolegle podłączy do sieci kolejnych kilkaset stacji partnerskich.

GreenWay Polska poinformował ponadto, że większość nowych stacji instalowanych w publicznej sieci spółki będzie dysponowała mocą 150 kW, a tam, gdzie będą takie możliwości, mocą 200 kW.

Jedynym wyjątkiem, jak zaznaczono, mogą być lokalizacje, gdzie nie ma możliwości instalowania ładowarek o takiej mocy ze względu na infrastrukturę energetyczną.

- Stacje ładowania o mocy 150 kW są obecnie naszym standardem dla nowych inwestycji, choć przewidujemy także instalowanie stacji o mocy 200 kW w wybranych lokalizacjach - mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska, cytowany w komunikacie.

Sieć GreenWay Polska liczy 910 punktów ładowania zainstalowanych w 460 stacjach, z czego 450 punktów pozwala na szybkie ładowanie prądem.