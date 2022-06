GreenWay przejmuje sieć 70 stacji ładowania Revnet

Kierowcy elektryków korzystający z sieci ładowania GreenWay będą mieli do dyspozycji siedemdziesiąt nowych ładowarek. To wynik zakupu sieci Revnet przez GreenWay. Wszystkie stacje Revnet zostaną włączone do sieci i udostępnione w aplikacji GreenWay jeszcze w tym roku– poinformował GreenWay Polska.

GreenWay Polska podał, że transakcja przejęcia przez GreenWay spółki Rawicom EV wraz siecią stacji ładowania Revnet została przeprowadzona w czerwcu tego roku.

Zobacz także: Bardzo duży zastrzyk gotówki dla GreenWay. Największa taka inwestycja w naszej części Europy

GreenWay Polska planuje podniesienie mocy ładowarek

GreenWay Polska zapowiada, że wszystkie stacje sieci Revnet zostaną włączone do publicznej sieci i udostępnione w aplikacji GreenWay, a także objęte serwisem technicznym, obsługą klienta i rozwiązaniami roamingowymi.

Czytaj również: Elocity i Budimex łączą siły w elektromobilności

Operator stwierdził, że proces ten będzie realizowany sukcesywnie i ma zostać zakończony w ciągu najbliższych kilku miesięcy tego roku.

Na sieć Revnet składają się stacje ładowania AC o mocy 22 kW znajdujące się głównie w lokalizacjach miejskich. W wybranych lokalizacjach GreenWay Polska planuje podniesienie mocy ładowarek poprzez ich rozbudowę do szybkich stacji DC.

Rawicom pozostaje na rynku elektromobilności

- Dzięki transakcji klienci Revnet otrzymają dostęp do największej sieci ładowania w Polsce, wraz z naszą obsługą klienta i dostępnością usług ładowania na najwyższym poziomie w branży. Z drugiej strony, włączając siedemdziesiąt nowych stacji do naszej sieci, zwiększamy dostęp do usług ładowania dla naszych obecnych klientów- komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska, cytowany w komunikacie.

GreenWay przejmuje sieć Revnet po ogłoszeniu wsparcia inwestycyjnego w wysokości 85 mln euro, jakie otrzymał w lutym tego roku.

- Bardzo się cieszę, że oddajemy owoc naszej kilkuletniej pracy w dobre ręce. Pragnę podkreślić, że nasza firma nadal pozostaje na rynku elektromobilności skupiając się na dostarczaniu klientom urządzeń i infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usług montażu i serwisu. Cały czas rozwijamy nasz główny kierunek, w którym od wielu lat się specjalizujemy, jakim jest budowa wielkoskalowych farm fotowoltaicznych - stwierdził Adam Hłond współwłaściciel i członek zarządu Rawicom, cytowany w komunikacie.