GreenWay znacznie rozwinął sieć stacji ładowania i idzie dalej

Grupa GreenWay w 2021 roku uruchomiła 150 nowych stacji ładowania aut elektrycznych i w 2022 roku planuje oddanie do użytku kolejnych 150 stacji. Wraz z nadejściem 2022 roku spółka odeszła od instalowania stacji ładowania o mocy 50 kW na rzecz urządzeń o mocy 100 kW i 150 kW. Obecnie z infrastruktury ładowania grupy korzysta łącznie blisko 28 tysięcy klientów. To prawie trzy razy tyle co pod koniec 2020 roku - poinformował GreenWay.

GreenWay w 2021 roku uruchomił 150 nowych stacji ładowania: 117 w Polsce i 33 na Słowacji. Oznacza to, że spółka dysponuje już 447 publicznymi stacjami ładowania, 323 z nich znajdują się w Polsce, a 124 na Słowacji.

W 2021 na stacjach sieci GreenWay zostało pobrane 3000 MWh energii elektrycznej, łącznie w Polsce i na Słowacji i było to cztery razy więcej niż w 2020 roku.

W 2021 roku liczba sesji ładowania na stacjach GreenWay wyniosła niespełna 190,3 tys., w tym w Polsce prawie 154,8 tys. i nieco ponad 35,5 tys. na Słowacji. W 2020 roku kierowcy korzystali ze stacji ładowania GreenWay około 65,3 tys. razy.

Dynamiczny wzrost liczby klientów

W planach kolejne stacje