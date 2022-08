Grupa Inter Cars z ponad 8 mld zł przychodów w tym roku

Grupa Inter Cars zajmująca się importem i dystrybucją części zamiennych do samochodów uzyskała w lipcu 2022 roku skonsolidowane przychody na poziomie 1 219,9 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 16,2 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 8 024,6 mln zł przychodów, czyli o 22,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż spółki Inter Cars wyniosła w lipcu 853,4 mln zł, rosnąc w ujęciu rocznym o 16 proc. Sprzedaż w Polsce ukształtowała się na poziomie 507,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 8,9 proc.

Od początku roku sprzedaż spółki Inter Cars wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku o 21,8 proc., do 5 634,7 mln zł. W Polsce wzrost sprzedaży wyniósł 16,7 proc. i przyjął poziom 3 454,2 mln zł.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wyniosła w lipcu 606,2 mln zł, o 16,1 proc. więcej niż przed rokiem.

W okresie styczeń-lipiec 2022 roku sprzedaż ta wyniosła 3 885,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,1 proc. rok do roku.

Inter Cars jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Oferta obejmuje również wyposażenie warsztatowe, w szczególności urządzenia do obsługi i naprawy samochodów oraz części do motocykli i tuningu.