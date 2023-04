Grupa Inter Cars zamknęła zeszły rok z zyskiem. W tym nie planuje ekspansji na nowe rynki

Zeszły rok przyniósł spółce Inter Cars zysk o 6 proc. wyższy niż w 2021 r., mimo skutków pandemii oraz konfliktu na Ukrainie. W tym roku spółka będzie skupiać się na rynkach, na których jest obecna.

Grupa Inter Cars zakończyła ubiegły rok z zyskiem w wysokości 745,69 mln zł. To wynik o 6 proc. lepszy względem 2021 r. Przychody ze sprzedaży firmy wyniosły 15,28 mld zł, co jest poprawą o 24,8 proc. rok do roku. Koszty, jakie poniosła spółka, aby dokonać sprzedaży, to 10,63 mld zł, czyli o 25,2 proc. więcej niż było to w 2021 r.

- W 2021 r. walka toczyła się o zatarcie skutków pandemii. W 2022 r. chodziło o stawienie czoła wielokrotnym wstrząsom wywołanym przede wszystkim wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Konflikt wojenny przekształcił się stopniowo w kryzys gospodarczy i energetyczny. Mimo to dystrybutorzy części z powodzeniem uniknęli niebezpieczeństw związanych z niedoborami, dezorganizacją łańcucha dostaw i nieregularnymi źródłami zaopatrzenia, aby ostatecznie osiągnąć lepsze wyniki w kolejnym roku – czytamy w liście Macieja Oleksowicza, prezesa Inter Cars do akcjonariuszy.

Wzrost objął także aktywa firmy, które na koniec ubiegłego roku opiewały na kwotę 8 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była to kwota 6,28 mld zł. Zwiększyły się także zobowiązania długo- i krótkoterminowe, o odpowiednio 320,89 mln zł i 675,93 mln zł.

Jak podkreślił w swoim liście Oleksowicz, spółka nie planuje w tym roku ekspansji na nowe rynki, zamiast tego chce skupić się na tych, na których jest już obecna. Zaznaczył też, że spółka podejmuje inicjatywy związane z ESG, w tym regenerację zużywanych części, co przekłada się na mniejsze zużycie surowców i energii, a ponadto generuje mniej odpadów.

Podstawową działalnością Inter Cars jest import i dystrybucja części zamiennych i opon do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Spółka jest obecna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 r.