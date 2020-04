Grupa PSA przygotowuje się do ponownego otwarcia fabryk w Anglii

Należąca do francuskiego koncernu motoryzacyjnego Grupa PSA marka Vauxhall przygotowuje się do ponownego uruchomienia fabryk w Anglii. Spółka nie podała dotychczas daty wznowienia produkcji zawieszonej od połowy minionego miesiąca - przekazała w piątek (17 kwietnia) agencja Reutera.

Vauxhall prowadzi w Wielkiej Brytanii dwie fabryki. W Ellesmere Port koło Liverpoolu w północno-zachodniej Anglii spółka produkuje samochody Astra (60 tys. w 2019 r.). Z kolei w Luton pod Londynem w południowej części kraju powstają vany Vivaro.

Zgodnie z informacją przekazaną przez agencję Reutera, w ramach przygotowań do wznowienia prac w brytyjskich zakładach Vauxhalla zostaną wdrożone liczne środki bezpieczeństwa mające obniżyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19. Obejmują one m.in. obowiązkowe pomiary temperatury ciała pracowników, nakaz noszenia okularów i masek ochronnych, zamianę suszarek w łazienkach na jednorazowe ręczniki papierowe, monitorowanie dostępu do pomieszczeń wspólnych (np. do szatni) oraz ograniczenie kontaktu między zmianami produkcyjnymi, aby uniknąć mijania się dużych grup osób.

Jak przypomniała agencja, wszystkie fabryki samochodów w Wielkiej Brytanii pozostają zamknięte w związku z epidemią koronawirusa. Brytyjskie władze przedłużyły w czwartek ograniczenia mające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa o dalsze trzy tygodnie z możliwością kolejnego ich prolongowania.

Vauxhall nie podał dotychczas daty ponownego uruchomienia fabryk w Anglii. Rzecznik PSA przekazał jednak Reuterowi, że koncern monitoruje sytuację z tygodnia na tydzień. Jak zauważyła agencja, niektórzy producenci samochodów zamierzają częściowo przywrócić działalność swoich zakładów w Europie kontynentalnej już od przyszłego tygodnia. W tym celu prowadzone są obecnie negocjacje ze związkami zawodowymi.

Wraz z innymi placówkami marek Grupy PSA w Europie (w tym w Polsce - w Gliwicach i Tychach) działanie angielskich fabryk Vauxhalla zostało wstrzymane w drugiej połowie marca.