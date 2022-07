Grupa Stellantis z rekordowymi wynikami finansowymi

Mimo turbulencji na rynku, czwarty największy producent samochodów na świecie podniósł w I półroczu swój przychód operacyjny o 44 procent.

- Jesteśmy w Europie przed Teslą, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych i niedaleko za Volkswagenem - powiedział Richard Palmer, dyrektor finansowy Stellantisa.



W pierwszej połowie 2022 roku koncernowi udało się podnieść sprzedaż o 17 procent. Wyniosła ona 88 miliardów euro, z kolei marża operacyjna na skorygowanym EBIT osiągnęła 14,1 procent, w porównaniu do 11,4 procent rok wcześniej. Zysk netto grupy wzrósł o 34 procent i wyniósł 7,96 miliarda euro.



Chociaż rosła inflacja i ceny surowców, rósł i popyt, co pozwoliło Stellantisowi podnieść ceny, a co za tym idzie, poprawić wyniki finansowe.



Grupa, która posiada w swoim portfolio takie marki jak Alfa Romeo, Chryslera, Dodge’a, Jeepa, Rama, Citroena, Peugeota, Fiata, Lancie, Maserati czy Opla zanotowała w pierwszym półroczu 2022 roku wysoki popyt także na auta elektryczne.



Chociaż Stellantis był postrzegany jako koncern nieco opóźniający się w elektryfikacji oferowanych przez siebie pojazdów, przyjął ambitny plan dwukrotnego zwiększenia swoich rocznych dochodów, które osiąga na sprzedaży elektryków do 2030 roku.