Grupa Wielton w I kwartale ze spadkiem sprzedaży o 26,2 proc.

W I kwartale 2020 grupa Wielton osiągnęła 472,5 mln zł przychodów, co oznacza 26,2-proc. spadek w porównaniu do I kwartału 2019. Zysk EBITDA grupy za miniony kwartał wyniósł 17,7 mln zł spadając rok do roku o 58 proc. Grupa w I kwartale 2020 miała 6,7 mln zł straty netto wobec prawie 21 mln zł zysku netto rok wcześniej.

W I kwartale Wielton mierzył się z dalszymi spadkami na kluczowych rynkach grupy.

Dodatkowym czynnikiem, silnie wpływającym na nasze wyniki operacyjne, była pandemia COVID-19 - stwierdził Mariusz Golec, prezes Wieltonu.

Grupa Wielton w I kwartale 2020 sprzedała w sumie 4 161 naczep i przyczep, czyli o 27,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku, jednego z najlepszych kwartałów sprzedażowych w jej historii.