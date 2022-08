Handel podrabianymi częściami do aut kwitnie. Koncerny walczą z oszustami

Drastycznie rośnie liczba podrabianych części samochodowych. Niezależnie od tego, czy są to felgi aluminiowe, poduszki powietrzne, reflektory czy części hamulców –donosi t-online.de. Producenci samochodów podejmują działania przeciwko oszustom.

Podrabianie produktów na rynku motoryzacyjnym stanowi poważne ryzyko dla klientów. Części hamulcowe mają gorsze komponenty, a tym samym dłuższą drogę hamowania. Klocki hamulcowe mogą zawierać substancje toksyczne, jak ołów i arsen. Szyby przednie mogą być wyprodukowane ze zwykłego szkła, a do filtrów użyte nie ognioodporne materiały.

Coraz więcej takich podróbek jest wycofywanych z obiegu – podaje t-online.de. W przypadku marek samochodów osobowych i pojazdów użytkowych Volkswagen zgłosił konfiskaty podczas niezapowiedzianych kontroli oraz spraw celnych o wartości ok. 14 mln euro w 2021 roku. To prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim, kiedy skonfiskowano towary o wartości ok. 8 mln euro.

W ubiegłym roku Mercedes poinformował, że organy celne i organy ścigania skonfiskowały w trakcie 650 nalotów podrabiane produkty za ponad 1,86 mln euro. To wzrost o 6 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Grupa Volkswagen i Mercedes zacieśniły współpracę z władzami w kraju i za granicą, organami celnymi i organami ścigania, przeczesują internetowe rynki, a także wspierają organy śledcze w przygotowywaniu nalotów.

Porsche również systematycznie podejmuje działania przeciwko podrabianym markom i produktom. W internecie koncentruje się na dużych platformach, jak Ebay, Amazon, Alibaba. Współpracuje z organami ścigania i celnymi w różnych krajach, zwłaszcza w Chinach – informuje t-online.de.

