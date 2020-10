Honda rezygnuje z Formuły 1, skupi się na autach elektrycznych

Z końcem sezonu 2021 Honda Motor zakończy udział w Formule 1 jako dostawca silników. Niemiecki koncern chce skupić się na technologii zeroemisyjnej.

Jak wyjaśnia dyrektor generalny Hondy Takahiro Hachigo, decyzja zapadła pod koniec września i nie jest ona wynikiem pandemii koronawirusa, ale długoterminowego celu spółki.



„Przemysł motoryzacyjny przechodzi raz na sto lat znaczącą transformację. Honda chce dążyć do urzeczywistnienia neutralności węglowej do 2050 roku. W tym celu musimy skierować swoje zasoby korporacyjne w badania i rozwój w obszary przyszłych technologii jednostek napędowych i energii” – czytamy w oświadczeniu.



Honda powróciła do F1 w 2015 roku, współpracuje z zespołem Red Bull Racing.

Czytaj też: Zapłacą setki miliardów za bankructwa spółek naftowych



Wyścig w budowie pojazdów generacji nabiera tempa w związku z wybuchem pandemii, kiedy producenci samochodów dokonują przeglądu planów produkcji, aby zdobyć udział w rynku dzięki nowym modelom, w tym pojazdom o niskiej lub zerowej emisji.



Honda chce pracować m.in. nad ogniwami paliwowymi i akumulatorami.



Do 2030 roku dwie trzecie produkcji firmy ma stanowić pojazdy typu new-energy vehicles (całkowicie elektryczne, elektryczno-wodorowe oraz hybrydy typu plug-in).



Toyota Motor prognozuje, że roczna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnie 5,5 miliona w 2025 roku, pięć lat wcześniej niż pierwotnie szacowano.