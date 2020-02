Honda zaliczyła spore spadki zysku

Japoński producent motoryzacyjny Honda odnotował w okresie październik-grudzień 2019 r. blisko 31-proc. spadek zysków do 1,1 mld USD (116,4 mld jenów) - podała w piątek agencja Associated Press. Powodem jest spadająca sprzedaż samochodów.

Honda odnotowała w czwartym kwartale 2019 r. spadek sprzedaży o 6 proc. wobec analogicznego okresu w 2018 r., do 34 mld USD.

Japoński koncern zwiększył prognozę rocznego zysku do 5,4 mld USD z oczekiwanych wcześniej 5,2 mld USD. Firma zaznaczyła, że korekta nie obejmuje szkód związanych z wybuchem epidemii koronawirusa w Chinach. Jak jednak zauważyło AP, najnowsze prognozy wskazują na to, że Honda zarobi w roku finansowym 2019 o 15 proc. mniej niż rok wcześniej.

Honda nie wznowiła jeszcze produkcji w swoich fabrykach w Chinach po chińskim Nowym Roku. Zapowiedziała, że trzy zakłady w Wuhan w środkowych Chinach pozostaną zamknięte do 13 lutego, a pozostałe co najmniej do niedzieli.

Trzydziestu pracowników Hondy wróciło do Japonii wyczarterowanym przez rząd w Tokio samolotem. U żadnego z nich nie stwierdzono zakażenia koronawirusem - poinformował producent. Koncern anulował wszystkie podróże do Wuhan, które jest centrum choroby, i unika podróży do innych części Chin, chyba, że są niezbędne.

Wiceprezes Hondy Seiji Kuraishi zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że obecnie koncern nie przewiduje negatywnego efektu wstrzymania produkcji. Wskazał jednak, że może to ulec zmianie, jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.

Inne japońskie koncerny motoryzacyjne również nie zdecydowali się jeszcze na wznowienie produkcji w Chinach.

Toyota Motor w piątek poinformowała, że jej 12 chińskich fabryk pozostanie zamkniętych przez co najmniej kolejny tydzień do 16 lutego. W czwartek producent podniósł prognozę finansową na rok fiskalny kończący się 31 marca do 21 mld dolarów z zapowiadanych wcześniej 20 mld dolarów. Toyota zwróciła jednak uwagę, że najnowsze szacunki nie uwzględniają wpływu epidemii koronawirusa w Chinach.

Nissan Motor, choć wcześniej rozważał ponowne uruchomienie produkcji w swoich fabrykach w Chinach w poniedziałek, ostatecznie postanowił wstrzymać się co najmniej do 14 lutego.

27 stycznia władze w Pekinie zdecydowały o przedłużeniu tygodniowej przerwy świątecznej z okazji Chińskiego Nowego Roku (25 stycznia) do 2 lutego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii nowego koronawirusa.