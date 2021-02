Huawei planuje wejść na rynek samochodów elektrycznych z własną marką

Chiński koncern Huawei znany z produkcji sprzętu telekomunikacyjnego i smartfonów planuje wejść na rynek samochodów elektrycznych z własną marką i w ten sposób zneutralizować negatywne oddziaływanie sankcji gospodarczych USA - donosi w piątek agencja Reutersa.

Pierwsze auta elektryczne Huaweia mogą ukazać się na rynku jeszcze w tym roku - twierdzi Reuters powołując się na źródła zbliżone do firmy. Chiński potentat ma obecnie negocjować umowy z państwową firmą Changan Automobile i innymi przedsiębiorstwami z sektora motoryzacji, których infrastruktura ma pozwolić Huaweiowi na budowę jego samochodów. Koncern według rozmówców Reutersa negocjuje również ze wspieraną przez Pekin firmą BluePark New Energy Technology, która ma posłużyć Huaweiowi know-how z zakresu budowy "elektryków".

Według agencji plany Huaweia związane z wejściem na rynek aut elektrycznych to znaczący zwrot w strategii firmy, która w wyniku amerykańskich sankcji gospodarczych została odcięta od dostępu do części elektronicznych i technologii z USA niezbędnych do budowy m.in. popularnych smartfonów tej firmy. W ciągu dwóch lat sankcje zmusiły Huaweia m.in. do sprzedaży marki Honor produkującej telefony, a elektronika użytkowa koncernu znacząco straciła na popularności m.in. w Europie, gdzie wcześniej dobrze sobie radziła, przez utratę dostępu do popularnych usług Google'a.

Sankcje gospodarcze na Huaweia zostały nałożone dwa lata temu przez administrację byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który uznał, że chińska firma zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych, a jej sprzęt może być wykorzystywany przez Pekin do celów szpiegowskich. Według cytowanych przez Reutera analityków istnieją nikłe szanse, że następca Trumpa Joe Biden zniesie sankcje nałożone przez poprzednika.

Huawei nie odpowiedział wprost na pytanie Reutera o to, czy planuje budować własne samochody elektryczne. Koncern stwierdził, że "nie jest producentem samochodów, jednakże poprzez budowę systemów teleinformatycznych planuje stać się spółką zorientowaną na sektor cyfrowej motoryzacji i dostawcą komponentów dla niego, wspierającym producentów w budowie lepszych pojazdów".

Rynek samochodów elektrycznych rośnie, a Chiny są największym jego uczestnikiem - przypomina Reuters. Pekin wiele inwestuje w promocję zielonych pojazdów, wliczając elektryfikację transportu w szereg działań zmierzających do walki z zanieczyszczeniem powietrza w Chinach. Do 2025 roku samochody elektryczne, w tym napędzane wodorem i hybrydy plug-in, mają przekładać się na 20 proc. wszystkich sprzedawanych w ChRL pojazdów.