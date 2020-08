Hybrydowe technologie Toyoty coraz bardziej europejskie

Dzięki otwarciu Działu Testów i Oceny Napędów Hybrydowych w Wałbrzychu Toyota zaczyna lokalizować w Europie dostawy części sprowadzanych wcześniej z Japonii. Wkrótce ponad połowa elementów do hybrydowych skrzyń biegów będzie powstawała w Europie. Polskie firmy także starają się o zlecenia, ale często przegrywają z konkurencją ze Słowacji czy Węgier.

Sprostać japońskim wymaganiom

- Musimy mieć żelazną pewność, że te wszystkie komponenty spełniają te same surowe normy – są odporne na odkształcenia, na różnego rodzaju tarcia, przegrzewanie. Jeżeli testy przejdą pozytywnie, następuje handlowa finalizacja i wówczas pojawia się kwestia ceny. To bardzo ważne, bo w przypadku lokalizowania produkcji w Europie nie robi się tego po to, żeby było drożej. Cieszymy się, że udaje nam się znaleźć takich dostawców, którzy są w stanie współzawodniczyć cenowo z producentami japońskimi – mówi Krzysztof Kwaśny.Wśród dostawców są przede wszystkim duże firmy, które już pracują dla rynku automotive lub kiedyś dla niego pracowały. - Świadomość, że ktoś jest dostawcą dla innych firm w branży automotive, jest bardzo ważna, bo oznacza, że firma spełnia normy jakości i bezpieczeństwa, które w tym systemie są bardzo wyśrubowane – zaznacza Krzysztof Kwaśny.Dodaje jednak, że są także małe firmy, które radzą sobie z nowoczesną, innowacyjną produkcją. Przyznaje jednak, że na razie łatwiej znaleźć je na Słowacji czy na Węgrzech niż w Polsce. – Polskich dostawców także mamy niemało, lecz muszę stwierdzić, że nasz przemysł nie jest jeszcze w pełni gotowy poradzić sobie z wyśrubowanymi wymaganiami wysokich technologii. Cieszy mnie jednak otwartość wielu firm na eksperymenty. Sytuacja z roku na rok się poprawia i widać rozwój rodzimych firm, które podążają w stronę najnowszych technologii i coraz częściej są w stanie sprostać wymaganiom – mówi Krzysztof Kwaśny. - Samo powstanie Działu Testów i Oceny Napędów Hybrydowych świadczy o naszej ważnej roli w rozwoju elektromobilnego przemysłu motoryzacyjnego. To dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą naszą fabrykę, która dzięki powstałemu ośrodkowi badań oraz sześciu realizowanym obecnie projektom związanym z tą technologią staje się europejskim centrum napędów hybrydowych Toyoty – podkreśla Dariusz Mikołajczak, prezes fabryki Toyoty w Polsce.Koncern nadal zamierza rozwijać w Polsce produkcję niskoemisyjnych elektrycznych napędów hybrydowych. Do końca 2022 roku w fabrykach w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture), które razem z przekładniami elektrycznymi tworzą hybrydowy zespół napędowy. Trzeci z tych projektów – produkcja silników TNGA 1,5 l – ruszyła w jelczańskiej fabryce w czerwcu.W związku z realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland do 2022 roku wzrośnie do blisko 5,5 miliardów złotych, a zatrudnienie do ponad 3000 osób.- Z efektów funkcjonowania nowego ośrodka badań będziemy mogli korzystać nie tylko my, ale także europejskie centrum badawcze w Brukseli, które nadzoruje naszą pracę oraz inne jednostki Toyoty na świecie – mówi Zdzisław Konior.Nie oznacza to jednak świadczenia usług dla innych firm. Tester jest dostosowany do konkretnego typu skrzyni, do jego budowy i rozmiaru. Przystosowywanie go do specyfiki innych skrzyń byłoby zbyt kosztowne.