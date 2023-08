Hyundai będzie produkował w Indiach milion aut rocznie. Właśnie przejął fabrykę

Hyundai Motor India Limited kupiła fabrykę General Motors India w miejscowości Telagaon. W połączeniu z dotychczasowymi zakładami marki w Indiach pozwoli to produkować w tym kraju nawet 1 milion aut rocznie. Część tych pojazdów będą stanowić samochody elektryczne.

Obecnie przejmowana przez Hyundaia fabryka GMI produkuje 130 000 aut rocznie. Po jej przejęciu Hyundai będzie chciał zwiększyć jej moce produkcyjne.

Hyundai dopiero co zapowiedział przeznaczenie ponad 220 mln euro na zwiększenie mocy produkcyjnych swoich fabryk w Indiach i stworzenie ekosystemu dla produkcji aut elektrycznych.

Według firmy analitycznej CEIC Data w 2022 roku wyprodukowano w Indiach rekordową liczbę 5,456 mln samochodów.

W myśl podpisanego porozumienia Hyundai przejmuje wszystko – ziemię, budynki i pracujące w nich urządzenia. Zakup zakładu GMI w Telagaon w indyjskim stanie Maharasztra będzie krokiem na drodze do zwiększenia produkcji aut w Indiach przez Huyndaia. Obecnie fabryka GMI produkuje 130 000 aut rocznie. Po jej przejęciu Hyundai będzie chciał zwiększyć jej moce produkcyjne. Nowa produkcja w przejmowanym zakładzie ma ruszyć w 2025 roku.

Umowę podpisali Unsoo Kim, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Hyundai Motor India Ltd. oraz Asifhusen Khatri, wiceprezes ds. produkcji w General Motors India i General Motors International Operations. Pierwszy z nich przypomniał przy okazji, że Hyundai dopiero co zapowiedział znaczne inwestycje w Indiach. Koncern chce przeznaczyć 20 000 crore rupii (crore to indyjski liczebnik odpowiadający 10 mln), a więc ponad 220 mln euro na zwiększenie mocy produkcyjnych swoich fabryk w indyjskim stanie Tamilnadu i stworzenie ekosystemu dla produkcji aut elektrycznych.

Koreańska marka widzi duży potencjał rozwojowy w indyjskiego rynku. To kraj, w którym mieszka ponad 1,4 mld ludzi. Rynek samochodowy jest więc ogromny i wciąż rośnie. W latach 2017-2019 liczba rejestrowanych aut rosła o 10 proc. rocznie i w 2019 roku przekroczyła 295 mln sztuk. Jak wszędzie, także i w Indiach rynek zwolnił w okresie pandemii COVID-19 i wciąż odbudowuje trend wzrostowy.

W Indiach w 2022 roku wyprodukowano ponad 5 mln aut

Hyundai sprzedał w 2022 roku w Indiach 552 511 aut, co dało mu drugie miejsce za Maruti Suzuki, mającemu trzykrotnie większą sprzedaż (1,576 mln aut) i udział w rynku na poziomie 14,5 proc. Tuż za Hyundaiem ulokowała się Tata ze sprzedażą 526 820 aut. Poza podium znajduje się Mahindra, która sprzedała 333 050 samochodów. W tym roku, do końca lipca HMIL sprzedało 346 711 aut, zwiększając swój udział w rynku do 14,5 proc.

Według danych Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) w 2022 roku wyprodukowano w Indiach 25,9 mln pojazdów, ale oprócz aut osobowych i dostawczych to także jednoślady. Według firmy analitycznej CEIC Data w 2022 roku wyprodukowano w Indiach rekordową liczbę 5,456 mln samochodów. Wcześniejszy rekord to 5,143 mln aut w 2018 roku. W roku 2020 produkcja spadła do 3,382 mln sztuk.

Hyundai ostatnio rozbudował moce produkcyjne swoich dwóch indyjskich fabryk z 750 000 do 820 000 aut rocznie. Przejęcie fabryki GM i rozwinięcie jej mocy pozwoli myśleć o produkcji ponad miliona aut rocznie.

Hyundai chce stworzyć w Indiach ekosystem dla produkcji aut elektrycznych

Hyundai zapowiedział, że przejęcie fabryki spowoduje także przegląd dotychczasowych celów w zakresie sprzedaży w Indiach aut elektrycznych. Indie chcą, aby w roku 2030 odsetek aut elektrycznych w łącznej liczbie nowych aut sprzedawanych w Indiach przekroczył 30 proc.

Od początku wieku do roku 2022 Indie przyciągnęły inwestycje motoryzacyjne (własne i zagraniczne) o wartości około 34,11 mld dolarów - szacuje India Brand Equity Foundation (IBEF), trust stworzony przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu Indii. Indyjski rząd oczekuje, że w tym roku przyciągnie do kraju inwestycje w sektor motoryzacyjny o wartości 8-10 mld dolarów.

Zakończenie przejęcia przez Hyundai Motor India Limited zakładu General Motrs India jest uzależnione od spełnienia określonych warunków zawieszających i uzyskania zgód regulacyjnych od odpowiednich organów rządowych i odpowiednich interesariuszy.