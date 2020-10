Hyundai buduje ośrodek produkcji pojazdów elektrycznych w Singapurze

Południowokoreański koncern Hyundai Motor rozpoczął we wtorek budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego w Singapurze. Spółka zamierza umiejscowić w tym mieście-państwie wysoce zrobotyzowaną, neutralną węglowo linię produkcyjną pojazdów elektrycznych.

Według informacji podanych przez premiera Singapuru, Lee Hsien Loonga, wartość inwestycji Hyundaia sięga 400 mln dolarów singapurskich (295 mln USD). Polityk przekazał ponadto, że do 2025 r. planowana jest produkcja na poziomie 30 tys. pojazdów elektrycznych rocznie. Cel ten potwierdziła rzeczniczka koncernu, zastrzegając, że dokładne moce produkcyjne zakładu nie zostały jeszcze określone.

Agencja Reutera odnotowuje, że niewielka, wyspecjalizowana fabryka wpisuje się w szerszą strategię południowokoreańskiego koncernu, zakładającą możliwość produkcji pojazdów na życzenie, zgodnie z potrzebnami konkretnego klienta. W ramach wizji Hyundaia zamówienia na samochody firmy miałyby być składane z użyciem smartfonu.

Rozpoczęta we wtorek budowa ma zostać ukończona do 2022 r. - wynika z komunikatu Hyundaia. Zgodnie z ogólnym trendem promowanym przez lokalne władze, singapurski ośrodek badawczo-rozwojowy i produkcyjny firmy ma być docelowo w pełni neutralny węglowo dzięki zasilaniu ogniwami wodorowymi oraz bateriami słonecznymi. Obiekt ma być wysoce zautomatyzowany i korzystać z robotów i rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Na jego terenie znajdzie się również tor do jazd próbnych dla klientów - zapowiedział koncern.

Singapurskie władze w ramach prowadzonej polityki klimatycznej zobowiązały się m.in. do stopniowego wycofania z ulic pojazdów spalinowych do 2040 r. i do wspierania elektromobilności, alternatywnych źródeł energii oraz innych metod ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jak zauważa agencja Reutera, Singapur jest jedną z najdroższych lokalizacji na świecie pod względem cen samochodów. Dotychczas w tym mieście-państwie w Azji Południowo-Wschodniej nie działają jeszcze żadne fabryki aut. Zaledwie rok wcześniej z takiego planu wycofał się producent odkurzaczy Dyson, uznając wytwarzanie na miejscu pojazdów elektrycznych za nieopłacalne.