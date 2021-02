Hyundai tworzy nową rodzinę zrobotyzowanych dostawczaków

Hyundai zaprezentował prototyp TIGER, który potrafi tak jeździć, jak i wchodzić po schodach. Rynek takich pojazdów w najbliższej dekadzie ma się zwiększyć siedmiokrotnie. To także zapowiedź nowej architektury, w której na płaskiej platformie zawierającej silnik i baterie można będzie zabudowywać dowolne nadwozia.

Indywidualne zabudowy aut użytkowych są coraz popularniejsze

Rynek dostaw ostatniej mili szybko rośnie

Konstrukcja ramowa wraca do łask

Na rozwój tego typu pojazdów może mieć wpływ postępująca cyfryzacja handlu czy niektórych usług, które budują zapotrzebowanie na samochody dostosowane do specyficznych towarów. Patrząc na prototyp TIGER można łatwo wyobrazić sobie zrobotyzowany pojazd dostarczający zamówienie pod same drzwi, nawet jeżeli prowadzą do nich schody.Budowanie pojazdów z nadwoziami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb nabywców to coraz poważniejsza część produkcji samochodów dostawczych. Widać to choćby po rozbudowie Zakładu Zabudów Specjalnych w fabryce Volkswagen Poznań w Swarzędzu czy planach stworzenia takiego samego centrum w budowanej w Gliwicach fabryce samochodów dostawczych koncernu Stellantis. Na ten cel ma być przeznaczona c zęść obecnej hali montażu osobowych Opli Czytaj także: Ambitne plany w Gliwicach. Efektywność wzrośnie aż o 50 proc.? Wielkość przedstawionego na filmie prototypu i przekazywane informacje wskazują, że ten koncept może być zastosowany do budowy samochodów, ale także autonomicznych robotów dostawczych. To niebywale rozwojowy segment, szczególnie po doświadczeniach pandemii. Według ubiegłorocznych prognoz Allied Market Research wartość rynku autonomicznych dostaw ostatniej mili, czyli bezpośrednich dostaw do klienta wyniesie w tym roku 11,9 mld dolarów, ale już w 2030 roku ma skoczyć do 84,72 mld dolarów, a przewidywany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR wynosi dla niego 24,4 proc.W grę wchodzą 3 rodzaje pojazdów: drony, autonomiczne samochody dostawcze i boty dostawcze, do których można zaliczyć także pojazd TIGER. Zdaniem AMR one właśnie będą przeżywały najszybszy wzrost. Wielkość tego rynku ma wzrosnąć z 4,56 mld dolarów w tym roku do 34,9 mld dolarów w roku 2030. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR ma sięgnąć 25,5 proc.Przy okazji można założyć, że czeka nas zmiana w projektowaniu samochodów. Od lat 50 miejsce konstrukcji opartych o podwozie ramowe zaczęły zajmować konstrukcje samonośne, które pozwoliły na obniżenie masy pojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa. Konstrukcja samonośna to stalowa klatka zapewniająca odpowiednią sztywność nadwozia i tym samym bezpieczeństwo znajdujących się w jego wnętrzu pasażerów. W przypadku budowania specjalnych zabudów samonośna konstrukcja oparta na klatce nadwozia była utrudnieniem, bo trzeba było zachować kształt klatki lub zastąpić pewne jej elementy tak, aby utrzymać odpowiednią sztywność całej konstrukcji. Powrót do ramowego podwozia w przypadku pojazdów tego typu jak TIGER czy samochodów dostawczych ułatwi projektowanie zabudów lepiej odpowiadających potrzebom nabywcy.