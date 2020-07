Hyundai wzywa do serwisu 272 tys. aut

Koreański koncern motoryzacyjny Hyundai ogłosił akcję przywoławczą dotyczącą 272 tys. samochodów osobowych sprzedanych na amerykańskim rynku. Powodem wszczęcia akcji serwisowej jest usterka gniazda elektrycznego mogąca powodować pożary aut – informuje w środę Associated Press.

Ogłoszona w środę akcja przywoławcza dotyczy modeli Elantra i Sonata wyprodukowanych w latach 2011-2012 oraz modeli Accent i Velostar z 2012 roku. Usterka wykryta w tych autach dotyczy gniazdka elektrycznego na desce rozdzielczej, które może się nadmiernie rozgrzewać doprowadzając do wybuchu pożaru.

Według inżynierów z Hyundaia problem ten może występować, gdy kompresor służący do utrzymywania właściwego ciśnienia w oponach jest przez długi czas podpięty do gniazdka. W niektórych egzemplarzach aut gniazdko to zostało fabrycznie zbyt mocno dokręcone, co mogło powodować wyłączenie bezpiecznika zabezpieczające je przed nadmiernym nagrzewaniem się.

Hyundai poinformował, że ma informację o dziewięciu przypadkach pożarów spowodowanych usterką, z których żaden nie spowodował obrażeń u właścicieli aut - informuje AP.

Hyundai poinformował również, że pracuje nad usunięciem usterki, a właściciele wzywanych do serwisu aut dostaną powiadomienia o zaplanowanej na sierpień akcji serwisowej.