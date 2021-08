Hyundai zamierza produkować wodorowe generatory prądu

Hyundai chce wprowadzić technologię wodorową do przenośnych generatorów prądu, obecnie zdominowanych przez silniki diesla. Koncern wytwarzający samochody z ogniwami paliwowymi zamierza wykorzystanie tej technologii maksymalnie poszerzyć tak, by osiągnąć efekt skali w produkcji ogniw.

Gama pojazdów wodorowych to nie tylko samochody

Czytaj także: Toyota wprowadza do fabryk "stacjonarne" ogniwa paliwowe Hyundai uważa także, że ogniwa paliwowe mogą się znakomicie sprawdzić jako źródła energii w budynkach. Wykorzystywane teraz panele fotowoltaiczne pracują tylko za dnia. Ogniwa są ciche, bezemisyjne i stabilne. Nie dość, że dają energię, to jeszcze podczas działania wytwarzają sporo ciepła, które może być wykorzystane do ogrzewania budynku czy podgrzewania wody.Wracając do pojazdów: Hyundai wypuścił na rynek serię wózków widłowych o udźwigu do 5 ton, które czerpią energię z ogniw paliwowych. W przyszłym roku ma się rozpocząć komercjalizacja koparki z takim napędem.Czytaj także: Nabici w wodór. Auta są, nie ma stacji - Zintensyfikujemy wysiłki na rzecz opracowania systemu wodorowych ogniw paliwowych nowej generacji, który można zastosować w różnych formach mobilności, takich jak mobilność powietrzna, samochody, statki i pociągi, a nawet jako system awaryjnego wytwarzania energii w budynku lub fabryce. System ogniw paliwowych nowej generacji będzie nie tylko dostępny dla wielu różnych produktów i usług związanych z mobilnością, ale zapewni zwiększoną wydajność i trwałość w przystępnej cenie – mówi Ronald Grasman, wiceprezes Zespołu ds. Rozwoju Biznesu Ogniw Paliwowych w Hyundai Motor Company.Koreański koncern chce jak najszerzej promować wykorzystanie ogniw paliwowych, by zapewnić sobie odpowiednią skalę produkcji, a co za tym idzie - zwiększyć jej opłacalność. W ramach „Fuel Cell Vision 2030” Hyundai Motor Group zamierza zapewnić do 2030 roku zdolność produkcyjną 700 000 sztuk systemów ogniw paliwowych rocznie. W tym samym czasie ma zamiar wytwarzać ok. 500 000 aut z ogniwami paliwowymi - ma zatem sporą nadwyżkę do zagospodarowania.